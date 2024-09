Estenderemo la metropolitana M1 fino a Baggio, afferma Sala: esporremo l’importanza di un aumento del finanziamento

Milano anticipa l’avvio completo della M4, che si prevede sarà in funzione a breve. Inoltre, il sindaco Beppe Sala ha riportato all’attenzione della città una questione riguardante la linea metropolitana “rossa”, e il suo possibile estensione a Baggio. Secondo Sala, che detiene la posizione di comando a Palazzo Marino, le risorse finanziarie per la M1 sono di vitale importanza e la città è pronta a estendere la rete metropolitana non appena saranno disponibili. Discutendo delle richieste specifiche fatte al Comune di Milano dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, affinché venga effettuata una nuova gara per l’estensione della M1, dato che la precedente non ha avuto esito, Sala ha promesso: “Ci impegneremo in questo”. L’obbligo di ripetere l’intera procedura deriva dalla necessità di far fronte ai costi aggiuntivi causati dal contesto geo-politico mondiale. “Non vedo le dichiarazioni del Ministro Salvini come una polemica, ma se fossi io al suo posto vorrei capire le ragioni – ha continuato Sala -. È chiaro che ogni progetto ora comporta costi extra, questo è un problema che abbiamo osservato ad esempio negli impianti olimpici di Milano. Comunque, ci stiamo lavorando”. Riguardo al trasporto pubblico, Sala ha inoltre affermato che non sono previsti aumenti del prezzo dei biglietti Atm, né differenziazioni tra turisti e residenti: “Ritengo che non faremo cambiamenti sulle tariffe. Idealmente, la maggior parte dei servizi comunali dovrebbero avere tariffe variabili in base al reddito, ma non prevediamo di fare modifiche sulla tariffazione entro la fine del mandato”.