Sala ha l’intenzione di attrarre i visitatori anche nelle zone periferiche di Milano

Il sindaco Sala desidera che i visitatori esplorino anche le periferie milanese, non solo concentrarsi nel centro città. I quartieri esterni offrono diverse attrazioni e caratteristiche uniche, ha dichiarato Sala in una diretta sui social network. Sala ha anche espresso il desiderio di aumentare la tassa turistica negli hotel 4 e 5 stelle. Sala ha proclamato che l’obiettivo primario è incoraggiare il turismo al di fuori del centro di Milano.

Sala sostiene che non è accurato dire che Milano soffre di “overtourism”, non ci sono folle invadenti per le strade, ma è necessario rifletterci. Per creare un equilibrio tra il turismo fruttuoso e la sensibilità dei cittadini, suggerisce di diversificare gli elementi di attrazione, rivedere il pubblico target e migliorare la pianificazione di eventi e appuntamenti. E quindi, indirizzare anche i visitatori fuori dal centro della città.

A luglio 2024, Milano ha registrato un numero record di visitatori, con quasi 900.000 arrivi. Nel 2023, con 8,5 milioni di presenze, era stata già superata la cifra record del 2019, l’ultimo anno prima del covid, che contava 7,5 milioni di presenze. Il turismo milanese è vario, comprende grandi eventi come il concerto di Taylor Swift nel 2024, ma anche fiere, congressi e mostre.

Una guida per i differenti quartieri della città sarà benefica.

Nell’estate del 2024, l’agenzia di promozione Milano&Partners ha avviato la campagna “Milano, more than a trip. A lifestyle” (“Milano, non solo un viaggio. Uno stile di vita”) per valorizzare la diversità e la ricchezza dei quartieri dell’esclusiva città di Milano. Una guida dei quartieri è stata messa a disposizione sul sito web YesMilano.it, elaborata da 7 “eroi locali” tra cui la stilista Carlotta Orlandi per Brera e la fondatrice di Frab’s Magazine, Anna Frabotta per Porta Venezia, e per Dergano, Porta Romana, Lambrate e Certosa. “Con l’aiuto degli eroi locali”, aveva affermato Martina Riva, l’assessora al turismo, “saremo in grado di fornire ai visitatori un’esperienza autentica che li guiderà nella scoperta della nostra città”.