Dopo che la loro prima offerta è stata bocciata, Go Fit si propone di nuovo per ristrutturare la piscina Scarioni

Dopo un primo rifiuto Go Fit ci riprova. Sarà infatti ancora l’azienda spagnola a presentare un’offerta di partenariato pubblico privato per salvare la piscina Scarioni.

L’offerta di Go Fit

La piscina Scarioni di via Valfurva (zona Prato Centenaro) è chiusa dal mese di giugno del 2019. Go Fit aveva già presentato un primo progetto di partenariato per ristrutturarla, ma non aveva raggiunto il punteggio minimo del bando di gara.

Venerdì 12 luglio, l’assessora allo sport Martina Riva ha confermato che Go Fit è ancora interessata al salvataggio e intende presentare una nuova offerta.

I motivi del rifiuto del primo progetto

Ad opporsi al primo progetto di Go Fit erano innanzitutto i residenti, contrari alle tariffe proposte dalla società spagnola: 12 euro nei giorni infrasettimanali (contro gli 8 euro richiesti nei centri di Milanosport) e 18 euro nei fine settimana (contro i 9 di Milanosport).

Per questo alcuni consiglieri comunali di maggioranza avevano chiesto che la piscina Scarioni fosse ristrutturata a spese del Comune o di Milanosport. Martina Riva respinge però la proposta, sostenendo che “la strada più giusta è il partenariato.”