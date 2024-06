Il risultato definitivo: a Milano, nelle Elezioni Europee 2024, il Partito Democratico supera Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia è il primo partito in Italia nelle Elezioni Europee 2024, ma dall’osservazione dei dati espressi dagli elettori in Lombardia, con particolare riferimento a Milano, emerge una realtà differente: se Fratelli d’Italia è il primo partito anche a livello regionale, non lo è nel capoluogo, dove viene superato dal Partito Democratico.

Il Pd vince le Elezioni Europee a Milano

Il risultato definitivo, a Milano dopo lo scrutinio di tutte le 1.258 sezioni, il Pd è il primo partito, con il 31,38 per cento dei voti. A quasi dieci punti percentuali da FdI, che si ferma al 21,73 per cento.

A seguire, Alleanza Verdi-Sinistra con il 10,52%, la Lega, che non supera il 6,14% ed è scavalcata da Forza Italia con l’8,87%, Azione a 6,46% e Stati Uniti d’Europa con 6,37%, il Movimento 5 Stelle, invece, si ferma al 5,26%.

Fra i dem il boom di preferenze lo ottiene Cecilia Strada con 45.955, seguita da Pierfrancesco Maran, 22.890, e Giorgio Gori con 21.754. Mentre, in città, il record di preferenze va alla premier Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d’Italia, con 48.436 voti personali.

Il voto dei milanesi per le Elezioni Europee 2024

Nella classifica delle preferenze alle Europee, nella circoscrizione del Nord Ovest, prevalgono le donne: con 582.565 voti c’è la premier Giorgia Meloni, 379.253 soltanto in Lombardia, seguita dalla capolista Pd Cecilia Strada con 248.126, 157.638 in Lombardia.

Il 50,77% dei milanesi è andato a votare questo weekend per eleggere i suoi rappresentati in Europa, il 52,90 per cento se si considera l’intera area metropolitana.

Anche la città milanese è stata protagonista dell’astensionismo, poiché a differenza delle ultime Elezioni Europee è stato registrato un forte calo, dal 61,18% a livello provinciale, e a livello cittadino 58,70%.