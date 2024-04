I manifestanti chiedono i "10 milioni di euro necessari per cancellare definitivamente i tagli"

Martedì mattina, davanti al Pirellone, si è tenuta una manifestazione per chiedere a Regione Lombardia di evitare i tagli delle risorse destinate ai caregiver dei disabili.

La manifestazione

La protesta è stata organizzata da Ledha e Fand, ma ha visto l’adesione di molte altre associazioni. Da giugno infatti i caregiver vedranno diminuito l’assegno economico, a fronte di aumenti dei servizi in capo a Comuni e Ats. Il timore comune è che questo aumento dei servizi, almeno nei primi tempi, resterà solo teorico.

Le richieste dei manifestanti

Nel volantino della manifestazione si legge: “Chiediamo al presidente della Regione e a tutti i consiglieri regionali di stanziare i 10 milioni di euro necessari per cancellare definitivamente i tagli e garantire, per quest’anno, a tutte le persone con disabilità, senza alcuna lista d’attesa, di poter ricevere un sostegno adeguato per l’assistenza offerta dai loro caregiver familiari.”