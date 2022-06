Beppe Sala è risultato positivo al Covid: “Ho dolore ai muscoli, febbre e tosse”

Beppe Sala ha contratto il Covid: attraverso i suoi canali social, il primo cittadino milanese ha comunicato di essere positivo all'infezione.

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha reso noto di essere positivo al Covid. Tramite un post pubblicato sui propri canali social, ha affermato di avere dolori muscolari alle gambe, febbre e tosse. “Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche che non mi competono“, ha aggiunto dicendosi speranzoso di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta.

Beppe Sala positivo al Covid

L’annuncio è giunto nella mattinata di sabato 11 giugno al termine della settimana del design e alla vigilia del referendum abrogativo sulla giustizia. Il giorno prima si era recato a Sesto San Giovanni per prendere parte ad un evento in sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Michele Foggetta e ora dovrà rimanere in isolamento per il tempo necessario. Non è noto se anche altri suoi familiari abbiano contratto l’infezione.

Stando a quanto riferito, il primo cittadino presenta i classici sintomi del virus e ha assicurato che continuerà a seguire la vita politica cittadina da casa. Sotto il post con cui ha dato l’annuncio sono in breve tempo comparsi decine di commenti di vicinanza e sostegno, da quello dell’eurodeputato Pierfrancesco Majorino a quello del musicista Saturnino Celani. Il tampone positivo di Sala segue a distanza di tre mesi quelli di Attilio Fontana e Letizia Moratti, rispettivamente presidente e vice al Pirellone.

Il bollettino di Regione Lombardia

Nell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione venerdì 10 giugno, risultano 3.132 nuovi casi (di cui 504 a Milano città) e 11 decessi in più. I ricoveri nei reparti ordinari sono 458 mentre quelli in terapia intensiva ammontano a 20.