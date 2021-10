Elezioni comunali a Milano 2021, affluenza alle urne: dati in diretta

Sono ben 13 i candidati per le elezioni comunali che avranno luogo a Milano domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021: tutte le informazioni a riguardo.

Le elezioni comunali in programma a Milano sono ormai alle porte. Gli elettori potranno recarsi al proprio seggio elettorale e scegliere tra i 13 candidati in lizza per ricoprire la carica di sindaco di Milano. Le urne saranno aperte domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre 2021 dalle 7 alle 15, successivamente inizieranno le attività di spoglio.

Elezioni comunali Milano 2021 e i dati sull’affluenza

In caso di ballottaggio è prevista una seconda tornata elettorale domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Sul sito di Notizie.it gli utenti potranno rimanere aggiornati in tempo reale con i dati sull’affluenza della due giorni elettorale, i risultati e i commenti dei protagonisti.

Elezioni comunali Milano 2021 e i dati sull’affluenza, chi sono i candidati e le liste

Sono 13 i candidati che hanno scelto di presentarsi per le elezioni comunali in programma a Milano e 28 le liste presentate. Scende in prima linea il sindaco in carica Giuseppe Sala che sarà sostenuto da otto liste (Milano in Salute, Pd, Beppe Sala sindaco, Riformisti, Sinistra per Milano Unita, la Milano Radicale con Sala, Europa Verde e Volt). Il candidato del centrodestra sarà invece il pediatra Luca Bernardo sostenuto da sei liste (Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Luca Bernardo Sindaco, Maurizio Lupi Milano Popolare, Forza Italia e Partito liberale europeo).

Il Movimento 5 Stelle ha scelto di candidare Layla Pavone con la sola lista del partito penstellato.

Due liste per l’ex 5 Stelle Gianluigi Paragone (Milano Paragone sindaco e Confederazione Grande Nord), altrettante per Giorgio Goggi (Socialisti di Milano e Milano Liberale) e Gabriele Mariani (Civica ambientalista e Milano in Comune). Soltanto una lista invece per Natale Azzaretto (Partito comunista dei lavoratori), Bryant Biavaschi (Milano inizia qui), Teodosio De Bonis (Movimento 3V), Mauro Festa (Partito Gay Lgbt+), Marco Muggiani (Pci), Alessandro Fabio Pascale (Partito comunista) e Bianca Miriam Tedone (Potere al popolo).

Elezioni comunali Milano 2021 e i dati sull’affluenza, come si vota

Durante le elezioni comunali in programma a Milano domenica 3 e lunedì ottobre 2021 si potrà dare il voto al candidato sindaco tracciando un segno sul rettangolo dove si trova il nome del prescelto: la scelta è possibile anche non preferendo alcuna lista. Si può in alternativa mettere il segno sul simbolo della lista e in questo caso il voto andrà alla stessa, così come al candidato a sindaco.

Si potranno scegliere fino a due candidate/i per la carica di consigliere comunale: basterà in questo caso scrivere il nominativo vicino alla lista di appartenenza (voto valido anche senza tracciare un segno sul simbolo). Le preferenze dovranno riguardare persone di sesso opposto, è possibile optare per il voto disgiunto cioé votare il candidato sindaco e una lista non collegata al papalabile primo cittadino di Milano.