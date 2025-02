Dal 2 all'8 marzo, Milano si trasforma in un museo a cielo aperto con eventi unici.

Un evento che celebra l’arte e la cultura

Milano si prepara a vivere un’esperienza unica con la nona edizione di Milano MuseoCity, un’iniziativa che trasforma la città in un museo diffuso. Quest’anno, l’evento si svolgerà dal 2 all’8 marzo e vedrà la partecipazione di ben 149 istituzioni, di cui 35 alla loro prima edizione. L’iniziativa, promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione MuseoCity ETS, offre un’opportunità imperdibile per esplorare il patrimonio artistico della città attraverso un programma ricco di eventi e attività.

Le strade dell’arte: un tema coinvolgente

Il tema di quest’edizione, Le Strade dell’Arte, sottolinea l’importanza della connessione tra lo spazio urbano e le istituzioni culturali. I visitatori saranno invitati a scoprire Milano da una prospettiva inedita, esplorando non solo i musei, ma anche gli archivi d’artista, le case museo e le fondazioni. Tra le novità di quest’anno, il Cimitero Monumentale parteciperà con passeggiate guidate, offrendo un’esperienza unica in questo museo a cielo aperto.

Un programma ricco di eventi e celebrazioni

Milano MuseoCity 2025 non si limita a esposizioni tradizionali; si inserisce anche nelle celebrazioni di due importanti anniversari: l’80° anniversario della Liberazione e la Giornata Internazionale della Donna. Palazzo Reale ospiterà tre riproduzioni di stampe fotografiche che raccontano la protezione del patrimonio artistico durante la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, il progetto Museo Segreto svelerà 64 opere inedite, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire tesori nascosti della città.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale di Milano MuseoCity, dove è possibile trovare mappe gratuite e informazioni dettagliate sugli eventi. La campagna visiva dell’evento è curata dall’illustratore Jacopo Ascari, mentre l’architetto Roberto Palomba accompagnerà l’iniziativa con un progetto fotografico che si estenderà fino all’edizione 2026.

Milano MuseoCity 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nell’arte della città, unendo storia, innovazione e partecipazione attiva del pubblico. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente!