Un viaggio tra mostre e sfilate che uniscono tradizione e innovazione nel mondo della moda.

Un palcoscenico per i giovani designer

Milano, capitale della moda, si prepara ad accogliere la Fashion Week 2025 con una serie di eventi che mettono in luce il talento dei giovani designer contemporanei. Tra le iniziative più attese, The Fashion Hub, inaugurato presso Palazzo Giureconsulti, offre uno spazio di dialogo tra il pubblico e i creativi emergenti. Situato in piazza Mercanti 2, questo hub sarà aperto fino al 2 marzo, dalle 9.30 alle 19, e presenterà collezioni innovative suddivise in categorie come Designers For The Planet e MFW Forward.

Un tributo a Cristóbal Balenciaga

Non solo giovani talenti, ma anche omaggi a grandi maestri della moda. Palazzo Morando ospita la mostra Balenciaga | Shoes from Spain Tribute, dedicata al leggendario couturier spagnolo. Fino al 2 marzo, i visitatori possono ammirare una selezione di abiti e calzature realizzate da venticinque aziende spagnole, che celebrano l’eccellenza artigianale. La mostra, curata da Javier Echeverría Sola, non solo ripercorre la storia di Balenciaga, ma la proietta verso il futuro, evidenziando l’incontro tra sartorialità e innovazione.

Un’esperienza immersiva con GUESS

Il Mudec presenta The Creation of a Diva. Four decades of GUESS images, una rassegna fotografica che celebra i 40 anni della famosa casa di moda. Fino al 3 marzo, i visitatori possono esplorare un percorso espositivo che fonde passato e presente, grazie a fotografie iconiche e installazioni interattive. Questa mostra non solo racconta la storia di GUESS, ma offre anche un’esperienza immersiva, dove luci e colori creano un’atmosfera unica, rendendo omaggio all’estetica della vecchia Hollywood.

Un viaggio nella storia con K-Way

In occasione del suo 60° anniversario, K-Way presenta In Y/Our Life, una mostra globale e multidisciplinare che celebra l’evoluzione del marchio. Fino al 2 marzo, il Museo della Permanente diventa un palcoscenico per opere d’arte e performance che raccontano la storia di Galtrucco, un’icona della moda italiana. Questa esposizione è un’opportunità per riflettere sull’impatto culturale e commerciale dei marchi nel corso del tempo.

Milano Loves Seoul: un ponte tra culture

Arrivata alla sua seconda edizione, Milan Loves Seoul è l’incontro tra la moda italiana e quella coreana. Con il tema Seoul Sense: sleek fashion, pure beauty, l’evento mette in risalto la creatività e l’innovazione dei giovani designer coreani. Quattordici brand emergenti, tra cui Troa e Vegan Tiger, presentano le loro collezioni, unendo tradizione e modernità in un’esperienza unica che celebra la diversità culturale.