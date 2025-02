Un viaggio nell'arte contemporanea attraverso il nuovo spazio di Ordet a Milano.

Un nuovo inizio per Ordet

Situato nel cuore di Milano, Ordet si presenta come un innovativo spazio espositivo, frutto di una ristrutturazione che ha trasformato un ex autorimessa in un open space di 250 mq. Questo nuovo ambiente, progettato da Ballabio & Bava, offre un’atmosfera unica, con soffitti alti e finestre che permettono alla luce naturale di inondare lo spazio. La galleria, gestita da Edoardo Bonaspetti e Stefano Cernuschi, si distingue per la sua proposta artistica audace e per la sua capacità di attrarre artisti internazionali, creando un ponte tra il mondo editoriale e quello curatoriale.

Un dialogo tra arte e editoria

Accanto alla galleria, al numero 10 di via Filippino Lippi, ha aperto la flagship store di Lenz Press, una casa editrice dedicata alle arti. Questo nuovo spazio non solo offre una selezione di cataloghi e libri d’artista, ma funge anche da piattaforma per eventi e presentazioni. Bonaspetti sottolinea l’importanza di avere un luogo fisico dove i lettori possano interagire con i libri, rendendo l’esperienza culturale più tangibile e coinvolgente. La sinergia tra Ordet e Lenz Press rappresenta un modello innovativo per la promozione dell’arte contemporanea e della letteratura.

Un’apertura all’arte contemporanea

Il primo evento di apertura di Ordet è dedicato all’artista tedesca Cosima von Bonin, nota per le sue installazioni che mescolano ironia e profondità. La sua opera, caratterizzata da un uso innovativo di materiali e forme, invita a riflettere sulle dinamiche culturali ed economiche contemporanee. Cosima, con il suo approccio unico, rappresenta perfettamente la missione di Ordet: offrire uno spazio per artisti che sfuggono alle etichette tradizionali, creando un dialogo tra diverse forme d’arte e culture. La galleria si propone di esplorare nuove idee e progetti, mantenendo sempre un occhio attento alle tendenze emergenti nel panorama artistico globale.