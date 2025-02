Scopri le esposizioni più affascinanti in corso nelle principali città italiane.

Un panorama artistico vibrante

Il panorama culturale italiano è in fermento, con una serie di mostre che celebrano artisti di fama e tradizioni affascinanti. Le città italiane si animano di eventi espositivi che offrono un’opportunità unica di immergersi nell’arte contemporanea e nelle sue molteplici sfaccettature. Dalla modernità di Milano alla storicità di Roma, ogni esposizione racconta una storia, un viaggio attraverso la creatività e l’espressione artistica.

Leonor Fini: una retrospettiva imperdibile

Dal 26 febbraio al 22 giugno, il Palazzo Reale di Milano ospita “Io sono Leonor Fini”, una delle retrospettive più significative dedicate all’artista italo-argentina. Curata da Tere Arcq e Carlos Martín, la mostra presenta circa 100 opere, tra cui 70 dipinti, disegni e fotografie. Questo evento non solo celebra la vita e la carriera di Fini, ma offre anche uno sguardo approfondito sulle influenze artistiche che hanno plasmato il suo lavoro. Un focus particolare è riservato a 73 opere inedite, che evidenziano la sinergia tra l’artista e il collezionista Gianni Malabarba, rivelando un legame profondo con il mondo dell’arte contemporanea.

Mario Schifano e Gianni Malabarba: un dialogo tra arte e poesia

In parallelo, dal 28 febbraio al 17 aprile, la galleria BKV Fine Art presenta “Mario Schifano – Gianni Malabarba. Pittura e Poesia”, curata da Marco Meneguzzo. Questa esposizione si concentra sulle opere su carta di Schifano, esplorando temi meno noti della sua produzione. La combinazione di questi eventi offre ai visitatori un’opportunità unica di scoprire i legami tra arte, poesia e collezionismo, invitando a riflettere sull’importanza di queste connessioni nel panorama artistico contemporaneo.

Il Giappone in mostra a Piazzola sul Brenta

Fino al 29 giugno, il Complesso Monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta ospita la mostra “Giappone. Terra di geisha e samurai”, curata da Francesco Morena. Questa esposizione offre un viaggio attraverso le tradizioni giapponesi, illustrando figure iconiche come le geisha e i samurai, e approfondendo pratiche spirituali come il Buddhismo e lo Shintoismo. I visitatori possono immergersi in un’atmosfera ricca di storia e cultura, esplorando l’evoluzione delle espressioni artistiche giapponesi dalla metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri.

Giulio Turcato: un maestro dell’astrattismo

Roma non è da meno, con la mostra “Giulio Turcato. Libertà e felicità”, esposta alla Galleria Lombardi dal 1 al 31 marzo. Curata da Lorenzo ed Enrico Lombardi, questa esposizione comprende 25 opere che illustrano le serie più rappresentative dell’artista, un maestro dell’astrattismo italiano. Turcato esplora temi di libertà e felicità attraverso cicli che spaziano dai “Comizi” ai “Reticoli”, offrendo una riflessione profonda sulla condizione umana e sull’impegno civile. Ogni opera invita a un viaggio emotivo, rivelando l’unicità della visione artistica di Turcato.