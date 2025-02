Dal 25 febbraio al 3 marzo, Milano si trasforma nella capitale della moda con eventi esclusivi e sfilate straordinarie.

Un evento di portata mondiale

La Milano Fashion Week, che si svolgerà dal 25 febbraio al , rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di moda. Con oltre cinquantacinque sfilate fisiche e sei digitali, l’evento promette di attrarre un pubblico internazionale, tra cui addetti ai lavori, celebrità e fashionisti. La Camera Nazionale della Moda Italiana trasmetterà in diretta streaming tutte le sfilate, permettendo a chiunque di assistere a questo spettacolo di creatività e innovazione.

Grandi nomi e nuove promesse

Milano non deluderà le aspettative, presentando i nomi più illustri del panorama fashion, come Giorgio Armani, Prada e Fendi. Quest’anno, la settimana della moda vedrà anche il debutto di nuovi talenti, come Giuseppe Di Morabito e Francesco Murano, vincitore del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024. Inoltre, Lorenzo Serafini e David Koma si presenteranno come nuovi Direttori Creativi di Alberta Ferretti e Blumarine, rispettivamente. Questi cambiamenti promettono di portare freschezza e innovazione nel panorama della moda milanese.

Eventi speciali e mostre da non perdere

Oltre alle sfilate, Milano Fashion Week offre una serie di eventi speciali e mostre che arricchiranno l’esperienza dei visitatori. Tra questi, l’inaugurazione del Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti, dove i designer emergenti esporranno le loro creazioni. Non mancheranno mostre significative, come “Io sono Leonor Fini” a Palazzo Reale, dedicata alla celebre pittrice surrealista, e “Cristóbal Balenciaga | Shoes from Spain Tribute” a Palazzo Morando, che celebra l’eredità del grande couturier. Questi eventi offrono un’opportunità unica per esplorare il legame tra arte e moda, rendendo la settimana della moda un’esperienza culturale a 360 gradi.