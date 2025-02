Scopri come le fiere stanno trasformando il panorama economico italiano e internazionale.

Il ruolo cruciale delle fiere nel made in Italy

Le fiere sono diventate un elemento fondamentale per la promozione del made in Italy, fungendo da vetrina per le imprese italiane. Ogni anno, circa 200.000 aziende partecipano a manifestazioni fieristiche, attirando oltre 20 milioni di operatori da tutto il mondo. Questo fenomeno non solo promuove i prodotti italiani, ma contribuisce anche in modo significativo allo sviluppo economico del Paese.

Impatto economico delle fiere

Secondo le stime di Prometeia, il settore fieristico genera un fatturato di 1,4 miliardi di euro, con un impatto economico totale di 22,5 miliardi. Durante le fiere, si concludono affari per circa 60 miliardi di euro, evidenziando l’importanza di questi eventi per le esportazioni italiane. Infatti, il 50% delle esportazioni nasce da contatti stabiliti durante le manifestazioni fieristiche.

Crescita e prospettive future

Il 2023 ha visto un incremento del 22% del fatturato rispetto all’anno precedente, con 831 manifestazioni che hanno attratto 18 milioni di visitatori. Le regioni italiane come Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto dominano il panorama fieristico, ospitando oltre il 70% degli eventi internazionali. Tuttavia, anche altre regioni come Puglia, Campania e Piemont stanno guadagnando attenzione, ampliando l’interesse verso il sistema fieristico nazionale.

Internazionalizzazione e nuove strategie

Nel 2025, sono previste 286 rassegne internazionali e 229 nazionali, con un piano di sviluppo che punta a rafforzare il ruolo dell’associazione fieristica italiana a livello globale. L’iniziativa Aefi global network mira a supportare il lancio di eventi fieristici all’estero, sottolineando l’importanza del made in Italy come biglietto da visita nel panorama fieristico internazionale.