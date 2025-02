Un'esposizione innovativa che unisce design e comunità per un futuro migliore.

Un laboratorio di immaginazione per il quartiere di Cimiano

Dal 26 febbraio, il quartiere di Cimiano a Milano si trasforma in un laboratorio di creatività grazie all’iniziativa “La Quinta Stagione”. Dieci progettisti di fama sono stati invitati a esplorare e reinterpretare il passato, il presente e il futuro di questa comunità attraverso progetti visivi innovativi. La mostra, ospitata presso la non profit Assab One, non è solo un’esposizione, ma un vero e proprio incubatore di pratiche rigenerative e attività inclusive.

Riflessioni sul passato e sul presente

Il curatore Davide Fabio Colaci sottolinea l’importanza di considerare i simboli, le architetture e le persone che compongono il quartiere. I progetti presentati non si limitano a delineare una visione futura, ma fungono anche da strumenti di riflessione sulle trasformazioni che hanno caratterizzato Cimiano nel tempo. Tra i progettisti coinvolti, nomi noti come Studio Binocle e Formafantasma, che porteranno le loro idee per un futuro sostenibile e inclusivo.

Un’esperienza interattiva per tutte le generazioni

La mostra si distingue per l’uso di dispositivi retroilluminati, i Dresswall, che raccontano la storia del quartiere e invitano i visitatori a partecipare attivamente. Momenti di condivisione e laboratori saranno organizzati per coinvolgere tutte le fasce d’età, permettendo a ciascuno di contribuire con le proprie idee. Questo approccio mira a creare un dialogo aperto tra le generazioni, rafforzando il senso di comunità e appartenenza.

Un progetto a lungo termine per la comunità

“La Quinta Stagione” non è un evento isolato, ma parte di un percorso di ricerca che si svilupperà nei prossimi due anni. Attraverso mostre, laboratori e iniziative, il progetto si propone di promuovere i linguaggi dell’arte come strumenti di pensiero critico e responsabilità civile. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità alla cura del proprio territorio e al rispetto delle diversità, creando un futuro migliore per tutti.