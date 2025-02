Le creazioni di Anton Sokolov trasformano il dolore in arte, raccontando la guerra in Ucraina.

Un artigiano tra guerra e creatività

Nel cuore di Milano, la gioielleria Between The Twigs ospita una mostra unica che racconta storie di sofferenza e resilienza. Le opere di Anton Sokolov, un artigiano ucraino, sono il risultato di un viaggio straordinario che inizia nella sua città natale, Kharkiv. Qui, la guerra ha lasciato cicatrici profonde, ma Sokolov ha scelto di trasformare il dolore in bellezza, utilizzando materiali raccolti durante il conflitto. Bossoli di proiettile, frammenti di missili e metalli vari si trasformano in anelli, ciondoli e bracciali, portando con sé un messaggio potente.

La mostra Trauma | Arte | Sogno

La mostra, intitolata Trauma | Arte | Sogno, è aperta dal 24 febbraio al 21 marzo e rappresenta un tributo all’arte come forma di resistenza. Ogni pezzo esposto è una testimonianza della guerra e della capacità umana di ricostruire. Sokolov, che ha iniziato la sua carriera come odontoiatra, ha riscoperto la sua passione per l’oreficeria dopo la morte della madre. La sua prima creazione, un pendente realizzato fondendo una catenina d’argento, segna l’inizio di un percorso artistico che si intreccia con la storia del suo paese.

Un viaggio di speranza e creatività

La vita di Sokolov cambia drasticamente con l’invasione russa dell’Ucraina. Insieme alla sua futura moglie, decide di contribuire attivamente alla comunità, organizzando un centro di volontariato. Tuttavia, la guerra lo colpisce personalmente quando rimane gravemente ferito in un attacco missilistico. Costretto a lasciare l’Ucraina, porta con sé i suoi strumenti da orafo e i bossoli raccolti, determinato a continuare il suo lavoro artistico. A Monaco, la sua partecipazione alla Munich Jewelry Week segna un nuovo inizio, dove incontra altri artigiani e scopre nuove tecniche.

Riconoscimenti e futuro

Nel 2023, Sokolov ha l’opportunità di partecipare alla Milano Jewellery Week 2024, dove riceve il premio di Best Jewellery Art and Craft dalla Confederazione Nazionale Italiana dell’Artigianato. Questo riconoscimento non solo celebra il suo talento, ma anche la sua capacità di trasformare esperienze traumatiche in opere d’arte significative. La sua storia è un esempio di come l’arte possa fungere da ponte tra culture e come la creatività possa prosperare anche nei momenti più bui.