Un evento imperdibile per sostenere la tradizione musicale abruzzese e il Centro Masciangelo.

Un evento di grande rilevanza culturale

Il 2 marzo si terrà un evento di grande importanza per la cultura musicale abruzzese. Il Centro di documentazione e ricerche musicali ‘Francesco Masciangelo’ di Lanciano ospiterà il concerto dell’Eclettic Quartet, un ensemble composto da talentuosi musicisti: Luigi Genovesi al pianoforte, Sarah Rulli al flauto, Walter Caratelli alle percussioni e Claudio Marzolo al contrabbasso. Questo concerto non è solo un’opportunità per godere di un’ottima musica, ma anche un’importante iniziativa di raccolta fondi per sostenere le attività del centro e ampliare i materiali d’archivio disponibili per studiosi e appassionati.

Un crowdfunding per la cultura

Raffaele D’Ascanio, membro del comitato artistico del Centro Masciangelo, ha dichiarato che ottenere fondi per la cultura è diventato sempre più difficile. Per questo motivo, è stata avviata una campagna di crowdfunding ad offerta libera, con ricompense per chi deciderà di contribuire. L’obiettivo è rendere il Centro Masciangelo un luogo accessibile a tutti, un vero e proprio bene comune. La raccolta fondi servirà non solo a mantenere le attività attuali, ma anche a creare una mostra documentaria che metta in luce il patrimonio musicale già custodito e a raccogliere nuovo materiale, come spartiti e manoscritti.

Un programma ricco di iniziative

Il concerto del 2 marzo segna l’inizio di un anno ricco di eventi. Il presidente Luigi Genovesi ha sottolineato l’importanza delle attività seminariali e educative, con particolare attenzione al progetto ‘Portami una storia’, che coinvolgerà le scuole. Inoltre, sono previsti seminari per ricordare figure storiche della musica, come padre Octavio Michel Corona, e un cenacolo itinerante tra Marche e Abruzzo dedicato ai compositori legati a Gabriele D’Annunzio. Il supporto dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Filippo Paolini e dal vicesindaco Danilo Ranieri, è fondamentale per il successo di queste iniziative.