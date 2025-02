PM23: il nuovo spazio di moda e arte contemporanea a Roma

Scopri il nuovo centro culturale che celebra la bellezza e la creatività a Roma.

Un nuovo inizio per la cultura romana

La primavera segna un momento di rinascita per Roma con l’inaugurazione di PM23, un innovativo spazio che unisce moda e arte contemporanea. Situato in Piazza Mignanelli, questo luogo rappresenta un’importante iniziativa della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, aperta al pubblico dopo un lungo processo di rigenerazione. La missione della fondazione è chiara: celebrare la bellezza in tutte le sue forme e promuovere la creatività attraverso eventi, mostre e workshop.

Un palazzo storico rinnovato

Il palazzetto storico della maison Valentino, al numero 23, è stato trasformato in un centro culturale all’avanguardia. La ristrutturazione ha rispettato la storia del luogo, mantenendo intatti gli elementi architettonici originali, mentre l’aggiunta di un’ala del Palazzo Gabrielli Mignanelli offre spazi moderni per attività artistiche. Questo nuovo ambiente è pensato per essere un punto di riferimento per artisti, designer e appassionati di cultura, creando un dialogo tra passato e presente.

Un programma espositivo ricco di eventi

Il debutto di PM23 avverrà con la mostra “Beauty creates Beauty”, un tributo all’operato di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Questa esposizione non solo metterà in luce la loro visione estetica, ma segnerà anche l’inizio di una programmazione espositiva che mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva. La fondazione intende offrire un palcoscenico a talenti emergenti e affermati, creando un ambiente dove la moda e l’arte possano interagire e ispirarsi reciprocamente.

Un impegno per il futuro

La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti non si limita a promuovere eventi, ma si impegna anche nella salvaguardia delle istituzioni culturali. Tra i progetti già avviati, spicca la valorizzazione del Teatro Valentino Garavani di Voghera, garantendo accessibilità e continuità. Garavani e Giammetti affermano: “La bellezza è sempre stata la nostra guida e ispirazione più profonda. Con la Fondazione vogliamo condividere e restituire al mondo ciò che la bellezza ci ha donato”. Questo approccio filantropico rappresenta un passo importante verso un futuro in cui la cultura e la creatività possano prosperare.