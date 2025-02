Il MAC di Lissone celebra un importante traguardo con eventi e mostre gratuite

Un traguardo significativo per il MAC di Lissone

Il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, situato nella provincia di Monza e Brianza, si prepara a festeggiare i suoi primi venticinque anni di attività. Questo importante anniversario rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sul percorso intrapreso dal museo e sulle sue future ambizioni. Sotto la direzione di Stefano Raimondi, che ha assunto il ruolo nel luglio 2023, il MAC si propone di diventare uno dei principali centri culturali della Lombardia, dedicato all’arte contemporanea.

Mostre ed eventi per tutti

La nuova stagione del museo si apre con la mostra “A chi parlo quando parlo”, un’esposizione dedicata all’artista Ismaele Nones, che esplora la condizione umana nell’era contemporanea. Questo evento segna l’inizio di una serie di iniziative che includeranno nuove acquisizioni e il riallestimento della collezione permanente. Da giugno a settembre, il MAC offrirà un duplice progetto, culminando in ottobre con il “Premio Lissone 2025”, un’importante manifestazione che vedrà la partecipazione di artisti italiani ed europei.

Un museo in continua evoluzione

Negli ultimi venticinque anni, il MAC ha saputo affermarsi come un punto di riferimento per l’arte contemporanea in Lombardia. La sua collezione permanente, che include opere di artisti di fama come Vedova e Schifano, è stata valorizzata grazie all’apertura del museo nel 2000. Oggi, il MAC non è solo un luogo di esposizione, ma un centro dinamico che sostiene la produzione artistica attraverso mostre temporanee e progetti innovativi. La direzione del museo ha in programma di ampliare la propria offerta, con un focus particolare sull’educazione e sull’accessibilità, rendendo l’arte fruibile a un pubblico sempre più vasto.

Accessibilità e coinvolgimento della comunità

In occasione del venticinquesimo anniversario, il MAC ha deciso di rendere l’ingresso gratuito per tutti, insieme a visite guidate e laboratori per le scuole. Questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere una maggiore partecipazione alla vita culturale del museo. Inoltre, il MAC ha recentemente aderito all’AMACI, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, un passo che promette di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel panorama artistico nazionale.