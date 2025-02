Due artisti, due visioni: un viaggio tra materiali e significati nella galleria BUILDING.

Un incontro di materiali e visioni artistiche

La galleria BUILDING di Milano ospita attualmente due mostre che mettono in luce il lavoro di Bizhan Bassiri e Giorgio Vigna, artisti che, pur provenendo da contesti diversi, condividono una profonda ricerca sui materiali e sul loro significato. Bassiri, di origini italo-persiane, porta con sé un “pensiero magmatico” che si traduce in opere che evocano spiritualità e mitologie ancestrali. Le sue creazioni, realizzate con acciaio, cartapesta e altri materiali, raccontano storie di un mondo interiore ricco di colori e forme.

La magia di Bassiri: Specchi solari

La mostra di Bassiri si apre con l’installazione intitolata Specchi solari, dove pannelli di acciaio riflettono la luce in mille forme, creando un’atmosfera quasi cosmica. Questo lavoro non è solo un gioco di luci, ma un invito a riflettere sulla nostra connessione con l’universo. Al primo piano, il blu della cartapesta domina la scena, mentre un mosaico di disegni, frutto di un diario iniziato durante il periodo del Covid, racconta storie di creature e organismi fantastici. Ogni disegno è un’opera a sé, un frammento di un racconto più ampio che invita lo spettatore a immergersi in un mondo di fantasia.

Giorgio Vigna: Cosmografia e sculture organiche

Al terzo piano, Giorgio Vigna presenta la sua mostra Cosmografia, dove il vetro, la carta e il rame si fondono in sculture che richiamano forme marine. L’acqua, elemento primordiale, è intrappolata in queste opere, creando un dialogo tra il liquido e il solido. Le sculture di Vigna, simili a coralli e spugne, trasformano l’ambiente in un fondale marino, suscitando meraviglia e stupore. La sua abilità nel manipolare i materiali conferisce vita a creazioni che sembrano pulsare di energia, invitando il pubblico a esplorare un mondo di bellezza e fragilità.

Un’esperienza immersiva tra arte e natura

Le mostre di Bassiri e Vigna non sono solo esposizioni artistiche, ma vere e proprie esperienze immersive che sfidano le convenzioni. Ogni opera invita a riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura, sul significato dei materiali e sulla loro capacità di raccontare storie. La galleria BUILDING si conferma così un luogo di innovazione e sperimentazione, dove l’arte diventa un mezzo per esplorare temi universali e profondi. Visitare queste mostre significa intraprendere un viaggio attraverso la creatività e la sensibilità di due artisti che, con il loro lavoro, ci invitano a guardare oltre il visibile.