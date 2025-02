Un'iniziativa che unisce cultura e sport in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Un nuovo approccio alla cultura

Il progetto “Combinazioni” rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema culturale coeso e collaborativo tra i musei della provincia di Trento. L’iniziativa, presentata dalla vicepresidente e assessore alla cultura Francesca Gerosa, mira a integrare le diverse realtà museali in un’unica rete, promuovendo la condivisione di conoscenze e risorse. Questo approccio sistemico non solo valorizza l’identità di ciascun museo, ma crea anche opportunità di interazione e crescita reciproca.

Valori olimpici e cultura

In vista delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026, il progetto si propone di esplorare il legame tra cultura e sport. Attraverso sei nuove iniziative museali, i visitatori potranno scoprire come i valori olimpici e paralimpici possano essere interpretati e celebrati attraverso l’arte e la scienza. Le esposizioni, curate da esperti del settore, offriranno un’esperienza multidisciplinare, coinvolgendo il pubblico in un dialogo attivo sui temi della salute, della competizione e della creatività.

Un impatto positivo sul turismo e sulla comunità

Il progetto “Combinazioni” non si limita a promuovere la cultura, ma ha anche un impatto significativo sul turismo e sull’economia locale. Secondo i dati recenti, i musei trentini hanno registrato un aumento delle visite, superando i livelli prepandemici. Questo trend positivo è attribuibile non solo alla qualità delle esposizioni, ma anche alla sinergia tra cultura e sport, che attrae un pubblico sempre più vasto. La vicepresidente Gerosa ha sottolineato come la cultura possa fungere da motore per valorizzare il territorio, rendendolo una destinazione unica e attrattiva.