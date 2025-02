Scopri come K-Way celebra il suo anniversario con una mostra che unisce arte e oggetti iconici.

Un anniversario da celebrare

Nel cuore di Milano, dal 26 febbraio, si svolgerà una mostra unica nel suo genere, organizzata per festeggiare i 60 anni di K-Way. L’evento, intitolato “In Y/Our Life”, si terrà presso il Museo della Permanente e sarà ad ingresso gratuito. Questa esposizione non è solo un tributo al brand francese, ma un viaggio attraverso l’evoluzione del design e della cultura popolare, che ha influenzato la vita quotidiana di milioni di persone.

Un percorso tra icone del design

Curata da Nova Express e Gianluigi Ricuperati, la mostra presenta una selezione di oggetti iconici che hanno segnato la storia del design. Marchi come Bic, Bialetti e Polaroid saranno protagonisti di un percorso che racconta non solo l’iconicità di K-Way, ma anche l’impatto culturale di altri brand che hanno fatto la storia. Tra questi, Pongo, la plastilina italiana per eccellenza, che ha rivoluzionato il modo di giocare e apprendere per generazioni di bambini.

Un’esperienza interattiva per tutti

La mostra non si limita a esporre oggetti, ma offre anche un’esperienza interattiva. Nella sezione “In Y/Our Life”, 13 artisti internazionali reinterpretano materiali e oggetti di uso quotidiano, trasformandoli in opere d’arte straordinarie. Tra questi, Agostino Iacurci ha creato un’installazione interattiva dedicata a Pongo, invitando il pubblico a partecipare attivamente. I visitatori potranno modellare elementi con la plastilina, contribuendo a un’opera collettiva che celebra la creatività e la convivialità.

Workshop gratuiti per bambini e famiglie

In aggiunta all’esposizione, K-Way offre due giorni di workshop gratuiti, il 1° e 2 marzo, per bambini e famiglie. Questi laboratori, guidati da Agostino Iacurci e dal suo staff, permetteranno ai partecipanti di esplorare la plastilina Pongo e di creare ricordi da portare a casa. Un’opportunità imperdibile per stimolare la fantasia e la manualità dei più piccoli, in un ambiente ludico e creativo.

Un tour che continua

Dopo Milano, la mostra proseguirà il suo tour internazionale, con tappe a Photo London, Frieze Seoul e Art Basel Paris. Questo viaggio non solo riafferma il ruolo di Pongo come icona senza tempo, ma celebra anche la capacità del design di evolversi e adattarsi alle nuove generazioni. K-Way, con questa iniziativa, dimostra come il design possa unire arte, gioco e cultura, creando un legame profondo con il pubblico.