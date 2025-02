Un'esposizione imperdibile che celebra il valore educativo e sociale del gioco.

Un viaggio nel tempo attraverso i giochi da tavolo

Il mondo dei giochi da tavolo è un universo ricco di storia e innovazione, capace di affascinare generazioni di appassionati. Recentemente, una mostra presso Wow Spazio Fumetto a Milano ha messo in luce questo fenomeno culturale, celebrando non solo il passato, ma anche il futuro di un settore in continua evoluzione. L’esposizione, che si svolge in due parti, offre ai visitatori l’opportunità di esplorare l’evoluzione dei giochi da tavolo, dalle origini antiche fino ai titoli più moderni.

Il valore educativo e sociale del gioco

La mostra non si limita a esporre giochi e giocattoli, ma si propone di evidenziare il loro valore educativo e sociale. Secondo Maurizio Cutrino, Direttore di Assogiocattoli, il gioco è un fenomeno culturale che merita di essere celebrato. Attraverso il gioco, infatti, si sviluppano competenze sociali, si stimola la creatività e si favorisce l’interazione tra le persone. La prima parte dell’esposizione, “Giochi sul tavolo”, invita i visitatori a riflettere su come i giochi da tavolo abbiano influenzato la nostra vita quotidiana e le relazioni interpersonali.

Un’esperienza immersiva tra storia e modernità

La mostra offre un’esperienza immersiva, con oltre 150 giochi esposti, tra cui classici come Monopoly, RisiKo! e Cluedo. Ogni gioco racconta una storia, e i visitatori possono ammirare edizioni rare e speciali, comprese quelle realizzate interamente in mattoncini Lego. Inoltre, l’esposizione dedica un’attenzione particolare a Dungeons & Dragons, un gioco che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare. Attraverso manuali vintage e allestimenti di sessioni di gioco, i visitatori possono scoprire l’impatto di questo gioco iconico sulla società.

Il legame tra giochi e altri media

Un altro aspetto interessante della mostra è il legame tra i giochi da tavolo e altri media, come il cinema e i fumetti. Film come Jumanji e serie come The Big Bang Theory hanno contribuito a diffondere la cultura dei giochi da tavolo, rendendoli parte integrante della nostra vita. La mostra esplora anche l’influenza dei giochi sulle narrazioni cinematografiche e televisive, dimostrando come questi strumenti di intrattenimento siano in grado di unire persone e generazioni diverse.

Un omaggio al mondo dei giocattoli tradizionali

La seconda parte della mostra, “La grande stanza dei giochi”, celebra il giocattolo tradizionale, mettendo in risalto il suo legame con l’illustrazione e il fumetto. Attraverso edizioni speciali e rare collezioni, i visitatori possono scoprire come i giocattoli siano stati una forma d’arte popolare, influenzando la cultura e l’immaginario collettivo. La mostra offre anche uno sguardo al futuro, invitando a riflettere su come i giochi da tavolo continueranno a evolversi e a influenzare le generazioni future.