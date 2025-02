Un viaggio attraverso l'arte per riflettere sulla diversità e sui diritti umani.

Un evento imperdibile a Torino

Fino al 28 febbraio, i Bagni Pubblici di Torino ospitano la mostra Beautifully Diverse, un’iniziativa che invita a riflettere sulla bellezza della diversità e sui diritti delle persone con disabilità. Questo progetto, realizzato da Plug Creativity in collaborazione con Fondazione Time2, Favini e il Centro internazionale di formazione Itc-Ilo, raccoglie opere da tutto il mondo, creando un crocevia di esperienze e culture.

Un messaggio di inclusione

La mostra presenta 40 opere selezionate che raccontano storie di vita e di lotta per i diritti. Tra le opere, spiccano quelle che illustrano l’unicità di ogni individuo, come i omini di pan di zenzero che rappresentano la varietà delle forme e delle esperienze umane. Ogni pezzo invita a superare le barriere culturali e sociali, promuovendo un messaggio di inclusione e accettazione.

Un percorso di cambiamento

La mostra non è solo un’esposizione artistica, ma un vero e proprio percorso di cambiamento. Chiara Basile, responsabile Programmazione e Sviluppo di Fondazione Time2, sottolinea l’importanza di spostare l’attenzione dalla disabilità come un ambito di cura a un paradigma di cittadinanza. Questo approccio mira a garantire che le persone con disabilità possano essere parte attiva della società, accedendo a spazi sociali, culturali e sportivi.

Un’iniziativa globale

Posterheroes, il concorso che ha dato vita a questa mostra, è un esempio di come l’arte possa essere un potente strumento di comunicazione sociale. Negli ultimi 15 anni, ha raccolto oltre 25.000 poster da 110 paesi, dimostrando che l’arte può unire le persone e stimolare il dibattito su temi cruciali come la diversità e l’inclusione. La mostra Beautifully Diverse è un chiaro esempio di come l’arte possa contribuire a una maggiore consapevolezza sociale.