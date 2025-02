Un'esposizione straordinaria che celebra il centenario dell'Art Déco a Milano.

Un’esperienza immersiva nell’arte e nel design

La mostra Art Déco, allestita a Milano, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un’epoca affascinante e irripetibile. In occasione del centesimo anniversario dell’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes di Parigi, l’esposizione presenta oltre 250 opere che spaziano dai vetri alle porcellane, dalle maioliche agli arredi, fino ai dipinti e alle sculture. Ogni pezzo racconta una storia, un momento di creatività e innovazione che ha caratterizzato gli anni Venti del Novecento.

Un viaggio attraverso il glamour e la modernità

Il percorso espositivo è arricchito da installazioni multimediali e frame cinematografici che ricreano l’atmosfera vibrante di un’epoca sospesa tra due guerre. I visitatori possono ammirare non solo oggetti d’arte, ma anche abiti haute couture, gioielli e accessori che rimandano a un’idea di lusso e raffinatezza. L’allestimento è curato da Valerio Terraroli e promuove una riflessione sul gusto e lo stile di un periodo storico caratterizzato da un forte contrasto tra modernità e fragilità.

Collaborazioni e progetti speciali

La mostra è frutto di una sinergia tra il Comune di Milano-Cultura e diverse istituzioni museali, tra cui i Musei del Castello Sforzesco e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Inoltre, in concomitanza con l’esposizione, Palazzo Reale ospita un progetto dedicato al Padiglione Reale della stazione centrale di Milano, che esplora l’influenza dell’Art Déco nell’architettura ferroviaria italiana. Attraverso fotografie e documenti storici, il progetto offre uno sguardo approfondito su un capolavoro dell’epoca.

Questa mostra non è solo un’esperienza visiva, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, un’opportunità per riscoprire il fascino di un’epoca che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte e del design.