Scopri come la Fondazione Claudia Cardinale promuove l'arte e la cultura a Nemours.

Un luogo di innovazione culturale

Situata a Nemours, a breve distanza da Parigi, la Fondazione Claudia Cardinale è un’iniziativa che si propone di sostenere e promuovere artisti emergenti e affermati. Fondata dall’attrice italiana di fama internazionale e da sua figlia, Claudia Squitieri, la fondazione si distingue per il suo impegno verso l’ecologia e la valorizzazione delle artiste donne. Questo spazio non è solo un rifugio per la creatività, ma un vero e proprio laboratorio di idee e progetti culturali che mirano a trasformare l’immaginario contemporaneo.

Un legame profondo con la storia

La scelta di Nemours come sede della fondazione non è casuale. Claudia Squitieri sottolinea l’importanza storica di questa regione, che ha visto fiorire il Rinascimento francese grazie a figure come Francesco I e Rosso Fiorentino. La fondazione si inserisce in questo contesto ricco di storia e cultura, creando un ponte tra il passato e il presente. Collaborando con istituzioni come il Museo Novecento, la fondazione offre opportunità di residenza artistica, favorendo scambi interculturali e multidisciplinari.

Programmi e iniziative per artisti

Il programma WONDERFUL!, lanciato nel 2024, ha visto la partecipazione di artisti come Friedrich Andreoni e Lucia Cantò, che hanno avuto l’opportunità di sviluppare progetti site-specific a Nemours. Queste iniziative non solo arricchiscono il panorama culturale locale, ma creano anche reti di conoscenze e collaborazioni che possono durare nel tempo. La fondazione si impegna a fornire un ambiente stimolante per la ricerca e la creazione contemporanea, dando spazio a nuove idee e forme artistiche.

Il futuro della Fondazione

Guardando al futuro, la Fondazione Claudia Cardinale continua a lavorare per il sostegno degli artisti, promuovendo progetti che interrogano le relazioni tra suono, materia e memoria. Artisti come Andreoni esplorano queste dimensioni attraverso installazioni che sfidano le convenzioni e invitano il pubblico a riflettere. Con una programmazione annuale ricca e variegata, la fondazione si propone di essere un punto di riferimento per l’arte contemporanea, non solo in Francia, ma anche a livello internazionale.