"Rispettate le regole e non svuotate i supermercati" consiglia il sindaco di Milano Beppe Sala in un video contro la psicosi da Coronavirus.

Ha scelto i social il sindaco di Milano Beppe Sala per parlare ai cittadini delle decisioni prese per evitare la diffusione del Coronavirus. Invita tutti a mantenere la calma, a rispettare le regole e a non prendere d’assalto i supermercati, come già è accaduto. “Così dovrebbe comportarsi una società sensibile e matura”.

Coronavirus, Sala parla ai cittadini di Milano

“Forza Milano!” si legge sotto il video pubblicato su Instagram dal Primo Cittadino. Con le sue parole, Beppe Sala, ci tiene a tranquillizzare la popolazione, ma anche a lanciare qualche monito.

“Il governo e la Regione Lombardia hanno stabilito alcune regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Non stiamo qui a discuterle, applichiamole”. Le istituzioni, infatti, hanno stilato un’ordinanza che vieta l’apertura di alcuni punti di ritrovo – come i bar, i pub notturni – dalle 18 alle 6 del mattino. Inoltre è prevista la chiusura di scuole, università e asili nido fino a lunedì 2 marzo. Annullate poi tutte le iniziative organizzate in luoghi pubblici – concerti, mostre, festival e simili -.

“Quanto al Comune di Milano lavoreremo perché i servizi funzionino al meglio. Al momento pulizia, trasporto e sicurezza stanno funzionando e i nostri uffici rimangono aperti”, rassicura il Sindaco.





Infine lancia un monito contro allarmismi eccessivi, come l’assalto ai negozi alimentari che ormai hanno gli scaffali completamente vuoti. “Un piccolo consiglio: al posto di correre ai supermercati ad accaparrarsi alimenti pensiamo a chi è più in difficoltà. Pensiamo alla parte più gracile come ai nostri anziani. Una società matura e sensibile si comporta in questo modo”.