La colazione con il sindaco Sala sarà in via Paolo Sarpi: "Per dare un segnale di tranquillità, no alla psicosi da coronavirus"

Arriva la colazione con il sindaco Sala anti-psicosi da coronavirus. L’aveva promesso ai microfoni di RTL 102.5 e tramite un post su Facebook l’ha confermato. Sabato 8 febbraio la colazione con il sindaco sarà in via Paolo Sarpi.

Colazione con Sala anti-psicosi da coronavirus

“Per ogni colazione un quartiere diverso: questo sabato ho deciso di farla in Paolo Sarpi, nello storico quartiere cinese di Milano. Ci vediamo alle 10:00 al Centro Culturale Cinese insieme alla Social street Paolo Sarpi – Quartiere di Milano, Italia!” scrive su Facebook il sindaco Beppe Sala. Nei giorni scorsi ai microfoni di RTL 102.5 aveva commentato il nuovo virus: “Evitiamo la psicosi, oggettivamente queste pandemie quando si sviluppano non vanno sottovalutate ma certamente ci sono anche i mezzi per fronteggiarli“.

In quell’occasione il sindaco aveva già promesso che la colazione con il sindaco sarebbe stata in Paolo Sarpi: “A questo proposito credo che la prossima “Colazione col sindaco” la farò in via Paolo Sarpi, per dare anche segno di tranquillità“.

Moltissimi sono stati i commenti sotto il post a sostengo del sindaco, tra questi: “Bravo Signor Sindaco! Ha sempre un gran pensiero anche nelle diversità! Io l’ammiro sempre!”. Venerdì 31 gennaio era stato organizzato un pranzo al ristorante Ramen di via Lomazzo, con l’obiettivo di affrontare il tema della psicosi da coronavirus. Tra i partecipanti l’assessore al commercio del Comune di Milano Cristina Tajani, il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri e il rappresentante dei commercianti stranieri in Confcommercio a Milano Francesco Wu.





“A Milano il Comune vuole essere un argine rispetto a fenomeni che sono irrazionali e irragionevoli e non hanno fondamento scientifico e quindi il messaggio è quello di fare affidamento sulle autorità sanitarie e di non creare allarmismo e quindi di continuare a frequentare i luoghi tipici abituali della comunità cinese a Milano” ha spiegato l’assessore Tajani.