Citazioni e controcitazioni social per Beppe Sala e Marracash dopo l'uscita del nuovo brano del rapper "64 bars".

Il sindaco di Milano Beppe Sala si è reso protagonista di un simpatico botta e risposta su Instagram con protagonista Marracash. Quest’ultimo avrebbe infatti citato il primo cittadino milanese nel suo ultimo brano “64 bars”, fatto che Sala ha apprezzato e ha voluto condividere con i suoi follower sui social. Tra i due quindi si è innescato un botta e risposta che ha molto divertito i fan.





Beppe Sala e Marracash: il botta e risposta

Il rapper Marracash ha citato Beppe Sala nel suo ultimo brano “64 bars”. “E pensare che volevo solo i soldi/ come il padre di Mahmood/ Con Beppe Sala per colazione/ Domani ho Prada fissato al pome/ Quando si stacca dalle riunioni/ Fumo una canna con la Vanoni“. La citazione non è affatto passata inosservata agli occhi del diretto interessato che ha voluto condividere il verso sul proprio profilo Instagram.

“E niente – ha scritto il primo cittadino – a 61 anni e dopo tante avventure e disavventure capisci di essere finalmente arrivato, perché Marracash ti cita in un pezzo. Così stanno le cose“.

Visualizza questo post su Instagram E niente, a 61 anni e dopo tante avventure e disavventure capisci di essere finalmente arrivato, perché @kingmarracash ti cita in un pezzo. Così stanno le cose. Un post condiviso da Beppe Sala (@beppesala) in data: 1 Feb 2020 alle ore 10:46 PST

A sua volte, però, il famoso rapper si è sentito onorato di essere stato nominato dal sindaco di Milano e, dopo aver commentato il post con un ironico “Insindacabile“, ha deciso di replicare mostrando la sua gratitudine: “Capisci che sei arrivato quando il sindaco della tua città fa un post con tua rima“.