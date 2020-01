Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un incontro ha spiegato che entro il 2030 verrà imposto il divieto di fumare all'aperto.

Milano, divieto di fumo per il clima

Il comune di Milano è in prima linea nella lotta all’inquinamento. In un incontro tenuto al quartiere isola di Milano, il sindaco della città Giuseppe Sala ha dichiarato che entro 10 anni verrà ufficializzato il divieto di fumo all’aperto: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto. Subito o a breve alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi non si fumerà“.

Questo provvedimento è inserito all’interno del Regolamento Aria-Clima che sarà discusso nel breve termine dal Consiglio Comunale e che Sala spera possa essere già approvato ed entrare in vigore il prossimo marzo.

Il clima prima di tutto

“Questa è la visione della Giunta, ogni proposta dovrà passare dal Consiglio comunale“, così ha spiegato il sindaco, aggiungendo che il possibile stop al fumo potrebbe essere introdotto “attraverso un’ordinanza, se viene approvato il regolamento che conterrà regole su tanti aspetti, perché il vero rischio è che si riduca” la questione ambientale “a traffico e riscaldamento”.

“Il provvedimento però potrebbe estendersi anche ad altri esempi“- aggiunge il sindaco Sala- “come ad esempio fuochi d’artificio o i forni a legna delle pizzerie. Devono essere introdotti molti obblighi perché ciascuno faccia la sua parte“.