Ancora una lite – questa volta a distanza – tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore lombardo Attilio Fontana. A innescarla è stato proprio il sindaco durante la presentazione del programma di Stefano Bonaccini.

Nuova lite tra Sala e Fontana

Il sindaco Beppe Sala ha detto a Imola: “Non si può consegnare questa regione e il Paese a una forza politica, il Carroccio, che non ha la più pallida idea di cosa sia gestire i rapporti internazionali, mentre l’Emilia Romagna come la Lombardia vivono e prosperano con una dimensione internazionale. Cari amici emiliano romagnoli, lo dico per noi e per voi: questo è un passaggio delicatissimo nella nostra storia, non mettetevi nelle mani di questi qua, questi ci portano alla rovina”.





Non si è fatta attendere la replica del governatore Attilio Fontana.

Attraverso il suo profilo Facebook ha scritto: “Faccio sommessamente presente al sindaco di Milano Beppe Sala che io, presidente della Regione Lombardia, sono e mi vanto di essere uno storico appartenente della Lega. Gli ricordo altresì che buona parte della squadra di governo della Regione Lombardia è composta da assessori, competenti e capaci, della Lega. Un quadro politico che, sempre per la cronaca, ci vede assoluti protagonisti in Lombardia da decenni. Mi auguro che il sindaco Sala, svestendo solo per un attimo le vesti del ‘ganassa’, ci conceda che la dimensione internazionale della Lombardia, cui fa cenno, forse è un po’, ma solo un pochino, merito anche nostro… Perché, come nel passato e anche nel 2020, Milano fa parte della Lombardia e non la Lombardia di Milano.”

Nonostante le incomprensioni dei due leader, Regione e capoluogo continuano a prepararsi insieme al grande appuntamento internazionale delle Olimpiadi invernali nel 2026.