Come l’intelligenza artificiale diventa pratica per le piccole imprese

AI MAGISTER dimostra che l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle micro e piccole imprese è possibile senza grandi budget, grazie a percorsi strutturati di Test Before Invest e prototipi reali

Non servono grandi laboratori né bilanci da multinazionale per mettere intelligenza artificiale dentro i processi aziendali: è sufficiente identificare un problema concreto, applicare un metodo strutturato e avere qualcuno che affianchi l’impresa. Questo è il messaggio principale emerso dal progetto europeo AI MAGISTER, che ha scelto la concretezza e la trasferibilità delle soluzioni come criterio di successo.

L’iniziativa, promossa dall’European Digital Innovation Hub, si chiude con l’evento “Dalla sperimentazione al valore” all’auditorium della IULM di Milano il 30 marzo.

Il programma ha combinato tre leve: formazione, servizi di Test Before Invest e trasferimento tecnologico, trasformando studi e prototipi in risultati misurabili per aziende piccole e micro. A coordinare l’attività scientifica è il professor Guido Di Fraia, responsabile dello IULM AI Lab, che ha guidato i percorsi di adozione dall’analisi iniziale fino ai proof of concept operativi. L’approccio ha permesso alle imprese di decidere con dati e prototipi in mano, riducendo il rischio economico e tecnologico.

Un metodo pratico per passare dall’idea al prototipo

Il cuore del lavoro è il servizio Test Before Invest, pensato per abbassare la barriera d’ingresso all’AI. Si tratta di un processo in tre fasi: prima si esegue un’analisi del problema per capire esattamente quale valore si può ottenere; poi si valuta la fattibilità tecnica ed economica; infine si costruisce un proof of concept, ossia un prototipo ridotto ma funzionante per verificare i benefici sul campo. Questo approccio favorisce decisioni informate: l’impresa può pesare costi, tempi e impatto prima di investire su larga scala.

Perché funziona il modello

Il valore aggiunto è che il percorso non si limita a consulenze teoriche: offre strumenti concreti, dati sperimentali e competenze operative. L’uso di proof of concept e test pilot riduce l’incertezza e rende misurabili gli effetti sull’efficienza, sui tempi e sui costi. Inoltre, l’accompagnamento facilita l’adozione di standard e piattaforme adeguate, evitando scelte tecniche inadeguate che spesso bloccano i progetti nelle fasi iniziali.

Esempi pratici: soluzioni nate per bisogni specifici

I casi seguiti da AI MAGISTER mostrano la varietà di applicazioni possibili. Blueshift, società di consulenza che ricerca target per acquisizioni, ha sperimentato AI MatchM&A, uno strumento che raccoglie dati automaticamente, costruisce profili aziendali aggiornati e fornisce suggerimenti di matching. I test hanno dimostrato che i profili generati risultano affidabili oltre il 90% delle volte, con l’obiettivo di dimezzare i tempi di scouting e migliorare del 30% l’efficacia degli abbinamenti.

Formazione e compliance nei servizi

Un’altra esperienza significativa riguarda 99bros, micro-impresa obbligata a rispettare le regole di formazione dell’IVASS. Per garantire tracciabilità e conformità, Social Thingum ha realizzato una piattaforma di e-learning su Microsoft Azure con tracking SCORM, quiz randomizzati e un chatbot basato su AI generativa e conforme al GDPR. Il risultato è formazione più efficiente, meno burocrazia e piena copertura normativa.

Tecnologie e applicazioni operative

Il progetto ha esplorato anche soluzioni tecniche per settori non tradizionali. Seabit, attiva nella navigazione assistita, ha ricevuto un progetto esecutivo che integra sensoristica meteo-marina e simulazioni sui consumi, pronto per la realizzazione del prototipo fisico. Per la sicurezza antincendio, Sigma 3 ha testato un sistema IoT con sensori che trasmettono via LoRaWAN a una dashboard dotata di AI predittiva, capace di analizzare trend, stimare l’efficacia degli estintori e pianificare la manutenzione attraverso un gemello digitale con lo storico completo.

Competenze trasformate in servizi

Non tutte le imprese cercavano una soluzione tecnica: alcune, come CRM Partners, avevano bisogno di crescita nelle competenze. Attraverso formazione su AI generativa e metodologie Agile, questi partner hanno convertito il nuovo know-how in offerte commerciali per i clienti, dimostrando che l’investimento nella formazione può diventare a sua volta un prodotto vendibile.

La lezione finale è chiara: l’intelligenza artificiale non è più una promessa per il futuro, ma uno strumento concreto a disposizione anche delle imprese più piccole. Con un problema ben definito, un percorso di Test Before Invest e il sostegno di competenze esterne, micro e piccole aziende possono sperimentare, validare e mettere in produzione soluzioni che migliorano processi e offerta. Il modello di AI MAGISTER prova che l’adozione sostenibile dell’AI passa attraverso rigore metodologico, prototipazione e competenze trasferite sul campo.