Spettacoli per famiglie e concorsi lirici 2026: tutto quello che c’è da sapere

Un calendario pratico che unisce informazioni sullo spettacolo per famiglie di Un Teatro da Favola e sulle scadenze dei concorsi lirici 2026, utile per spettatori, abbonati e cantanti

In questo articolo trovi due nuclei d’informazione pensati per chi ama il teatro e per chi segue il mondo della lirica. La prima parte è dedicata allo spettacolo per famiglie prodotto dalla compagnia Un Teatro da Favola, con tutte le indicazioni pratiche su orari, biglietti e novità organizzative; la seconda raccoglie le principali opportunità di concorso per cantanti lirici nel 2026, con scadenze e premi di riferimento.

L’approccio è operativo: indicazioni utili per decidere se partecipare, acquistare un biglietto o programmare un’audizione.

Lo spettacolo di punta della stagione family è stato riprogrammato a causa di ragioni organizzative della compagnia: la rappresentazione prevista il 28 febbraio 2026 è stata spostata al 21 marzo 2026, con due repliche previste alle 15:00 e alle 17:30. Gli abbonamenti e i biglietti emessi per la data originaria rimangono validi per la nuova data, così da non creare disagi agli spettatori. Questa sezione contiene anche informazioni su prezzi e modalità di vendita per facilitare l’acquisto.

Il nuovo allestimento di Un Teatro da Favola

La pièce, scritta e diretta da Pietro Clementi, racconta con tono giocoso la storia di due mostri pasticcioni che, per un errore, accolgono nella loro fabbrica una bambina dolcissima: un intreccio pensato per ribaltare lo stereotipo secondo cui i mostri sono necessariamente spaventosi. La messa in scena privilegia un linguaggio interattivo e dinamico, adatto sia ai bambini sia agli adulti che cercano una serata ironica e parodistica. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso momenti di partecipazione diretta, facendo leva su costumi, scenografie leggere e una regia che punta sulla comicità fisica.

Crediti, durata e note tecniche

Lo spettacolo è firmato da Pietro Clementi, e la sua durata è di 60 minuti, senza intervallo. Fa parte dell’abbonamento Family 2026/26, perciò gli abbonati della stagione potranno assistere alle repliche incluse nei loro pass. È importante ricordare che i posti per bambini e famiglie tendono a esaurirsi in fretta: la raccomandazione è acquistare i biglietti appena disponibili.

Biglietti, prezzi e vendita

I biglietti saranno messi in vendita a partire dal 1 febbraio 2026 alle ore 10:00. Le tariffe prevedono per gli adulti un prezzo di €18,00 più €2,00 di diritti di prevendita, mentre per gli under 14 la quota è di €14,00 più €2,00. È disponibile un biglietto ridotto per i bambini inferiore ai tre anni, acquistabile direttamente in biglietteria il giorno dello spettacolo. Queste condizioni consentono di pianificare la spesa e sfruttare l’abbonamento Family se già in possesso.

Concorsi lirici 2026: i principali appuntamenti

Parallelamente all’attività teatrale, il 2026 propone una ricca offerta di concorsi lirici distribuiti lungo la penisola, con scadenze e calendari da annotare. Tra gli eventi segnalati ci sono manifestazioni storiche che offrono sia premi in denaro sia opportunità di debutto su palcoscenici professionali; per i giovani cantanti queste competizioni rappresentano occasioni concrete di crescita e visibilità. Di seguito un riepilogo sintetico dei bandi più rilevanti con le scadenze per le iscrizioni e i periodi delle gare.

Anita Cerquetti e Toti Dal Monte

Il XVI Concorso Lirico Internazionale Anita Cerquetti accetta iscrizioni fino al 06/04/2026 e si svolge dal 10 al 12 aprile 2026 a Montecosaro (MC). Il primo premio prevede €1.000 offerti dal Rotary Club di Civitanova Marche, oltre al Premio speciale Spazio Debutto e concerti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. La giuria è presieduta dal soprano Inés Salazar. Il 52esimo Concorso Internazionale Toti Dal Monte ha termine iscrizioni il 19/04/2026 e si svolge dal 18 al 23 maggio 2026 a Treviso, proponendo per il 2026 il titolo La Traviata di Giuseppe Verdi; ai vincitori sono previsti compensi per recita variabili in base al ruolo (ad esempio €4.000 per Violetta).

Altri concorsi e scadenze da non perdere

Il V Concorso Giuditta Pasta (Saronno) richiede l’iscrizione entro il 02/05/2026 e si tiene dal 6 al 9 maggio 2026, offrendo borse di studio e possibilità di scritture in teatri nazionali e internazionali. Il XIV Concorso Luigi Mancinelli per direttori d’orchestra (Camogli) apre le iscrizioni fino al 30/07/2026 e si svolge dal 18 al 21 agosto 2026, con l’opera in concorso Rigoletto. L’Associazione Spazio Musica organizza inoltre il XXXII Concorso con eliminatoria online: video da inviare entro il 30/06/2026 e semifinali il 11 e 12 luglio 2026 a Camogli. Infine, il XVIII Concorso Giulio Neri ha termine iscrizioni il 06/04/2026 e si svolge dal 16 al 19 aprile 2026 a Torrita di Siena, con un montepremi complessivo di €5.600.

Se sei spettatore, genitore o cantante in cerca di opportunità, questa guida pratica ti aiuta a orientarti tra repliche, prezzi e scadenze: conserva le date indicate, verifica i bandi ufficiali per requisiti e modalità di iscrizione e acquista i biglietti non appena vengono messi in vendita per assicurarti i posti migliori.