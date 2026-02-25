Monologo teatrale costituire cattedrali e il popolo del Duomo di Milano

Il monologo con Carlo Pastori rivela la vita dietro la costruzione del Duomo di Milano, tra generosità popolare e storie quotidiane

Spettacolo sul Duomo a Milano: A.U.F. – Costruire cattedrali

A Milano debutta A.U.F. – Costruire cattedrali, un monologo che racconta la storia collettiva dietro la costruzione del Duomo. Sul palco si ricompongono gesti quotidiani di generosità, fatica e devozione: donazioni, lavori manuali, preghiere e piccoli sacrifici che non finiscono nelle cronache ma hanno costruito la città.

Lo spettacolo si rivolge tanto ai milanesi quanto ai visitatori interessati al patrimonio cittadino.

Voce, forma e ritmo dello spettacolo

La forma scelta è quella del “monologo corale”: un solo interprete assume molte voci e molte mani. Carlo Pastori è la voce narrante che attraversa episodi minimi e momenti intensi, alternando leggerezza e carica emotiva. La scena è essenziale ma calibrata: la semplicità scenica serve a far emergere la complessità storica senza sovraccaricare lo sguardo.

Il mattone, il gesto, la comunità

La messa in scena insiste su un’idea chiara: una grande impresa architettonica è fatta di azioni ripetute e silenziose. Il mattone diventa simbolo di fatica collettiva e continuità storica, e la narrazione evita l’eroizzazione individuale per concentrarsi sulle relazioni quotidiane tra persone. In questo modo lo spettacolo restituisce il Duomo come risultato di una fitta rete umana, più che come opera di pochi nomi celebri.

Personaggio e guida

Agostino è la voce guida: un narratore informale che accompagna “pellegrini” immaginari tra pietre e ricordi. Attraverso il suo sguardo emergono storie di solidarietà e anonimato, racconti dedicati a chi ha lavorato senza cercare applausi. Il tono oscilla tra il comico e il lirico, costruendo un ponte emotivo diretto con il pubblico. L’ultima parte mette in scena gesti concreti di mutuo aiuto e la presenza viva di comunità che hanno custodito la memoria collettiva.

Fonti, testi e lavoro di ricerca

Il monologo nasce da una ricerca che combina fonti d’archivio e testimonianze orali. Punto di riferimento è il volume Costruire Cattedrali – Il Popolo del Duomo di Milano, curato da Martina Saltamacchia, che ricompone le vite di lavoratori, devoti e donatori. L’adattamento teatrale mette in dialogo rigore documentario e invenzione drammaturgica, trasformando materiali storici in racconto accessibile e sentito.

L’allestimento e la mostra

Il progetto affianca al monologo l’esposizione AD USUM FABRICAE, pensata per integrare documenti e oggetti con la performance. Il percorso espositivo e la performance funzionano come due facce della stessa esperienza: il museo offre contesto e fonti, il palcoscenico restituisce emozione e immagini vive. Il lavoro curatoriale privilegia la memoria collettiva e una narrazione sobria, evitando l’ornamento retorico a favore della chiarezza.

Osservazioni e sinergie

Roberto Conti, con una lunga esperienza nel settore immobiliare milanese, sottolinea come la cura della collocazione e delle fonti valorizzi il racconto; la scelta degli elementi espositivi rafforza il legame tra luogo e contenuto. I materiali d’archivio e le testimonianze orali sono stati armonizzati per mantenere autenticità e una lettura comprensibile anche per chi arriva senza conoscenze pregresse.

Impatto sul pubblico

I numeri di partecipazione e le reazioni del pubblico mostrano un coinvolgimento concreto: aumenta l’interazione nei luoghi espositivi e nasce un rinnovato interesse per la memoria condivisa. La messa in scena riconosce la fatica delle maestranze e invita alla riflessione sul contributo collettivo nella costruzione dei simboli urbani, alternando momenti toccanti e sprazzi di leggerezza per restare accessibile.

Prospettive

Gli organizzatori prevedono ulteriori integrazioni tra documentazione e performance, con programmazioni rivolte a scuole e comunità locali, per consolidare il rapporto tra patrimonio e partecipazione civica.

Un omaggio alla città

