Eventi e spettacoli al Piccolo Teatro: cosa vedere e quando

Una guida pratica agli spettacoli del Piccolo Teatro con date, protagonisti e temi principali per orientarsi nella programmazione della stagione 2026.

I fatti

Il Piccolo Teatro propone una stagione ricca e variegata, che attraversa prosa, riletture dei classici e letture di autori contemporanei. Il cartellone riunisce produzioni ufficiali con date comunicate dalla direzione e offre appuntamenti pensati sia per il pubblico locale sia per i visitatori di passaggio.

Cosa mette in scena

Si passa dagli spettacoli di prosa alle rielaborazioni di capolavori del Novecento, includendo anche proposte sperimentali firmate da giovani creativi e letture di autori contemporanei premiati. Qui troverete una sintetica guida alle produzioni annunciate: le date ufficiali, i nomi di autori, registi e interpreti, e gli elementi che possono aiutare a scegliere uno spettacolo in base a temi, stile e periodo di programmazione.

L’attenzione è rivolta in particolare a chi segue la regia, gli adattamenti e le voci protagoniste. Le informazioni arrivano dal cartellone ufficiale e sono presentate in forma compatta per una consultazione rapida.

Letture e omaggi alla letteratura

Daria Deflorian firma una lettura scenica dedicata a Memoria di ragazza di Annie Ernaux, in programma il 7 e l’8 aprile 2026 al Teatro Grassi. La regia punta a restituire l’intimità del racconto e la precisione della memoria personale, prediligendo una messa in scena essenziale che lascia parlare il linguaggio letterario dell’autrice. La performance mette la voce dell’interprete al centro, cercando un rapporto diretto tra parola scritta e gesto, senza sovrastrutture: per chi ama testi autobiografici è una proposta sobria ma intensa, che favorisce l’ascolto e la sospensione.

Lettura e adattamento

La scelta registico-testuale insiste sull’essenzialità: la parola diventa corpo e la scena, spazio della memoria. Il formato della lettura performativa esplora il confine tra sfera privata e racconto pubblico, offrendo una fruizione concentrata, pensata per chi predilige una teatralità misurata e fedele al testo. L’offerta è rivolta ai milanesi e a chi visita la città in cerca di riletture intime della contemporaneità letteraria.

Prosa contemporanea e giovani autori

Il cartellone riserva spazio anche alla nuova drammaturgia e agli interpreti under 30. Tra le proposte più attese c’è Orgasmo, scritto e interpretato da Niccolò Fettarappa, in scena dal 24 al 29 marzo 2026 al Teatro Studio Melato. Lo spettacolo indaga la crisi del desiderio nell’era post‑Covid, mettendo a confronto intimità personale e contesto sociale con un tono che miscela ironia e tensione.

Forme e temi

La scrittura giovane e l’uso dell’io scenico caratterizzano l’allestimento: si alternano monologo e momenti di riflessione collettiva, in una struttura pensata per far emergere la distanza tra aspettative erotiche e realtà contemporanea. Scenografia minimale e linguaggio diretto favoriscono l’immedesimazione dello spettatore, mentre l’insieme mira sia a stimolare il dibattito sia a colpire emotivamente.

Riletture classiche e omaggi cinematografici

Il confronto con il passato resta centrale nella stagione: al Teatro Studio Melato Roberto Latini porta in scena la sua rilettura di Antigone di Jean Anouilh dal 17 al 22 marzo 2026, esplorando il conflitto tra legge e coscienza e il tema dell’obbedienza contro il dissenso. Al Teatro Strehler, invece, va in scena l’omaggio a Miracolo a Milano firmato Longhi-Guanciale, dal 4 marzo al 1 aprile 2026: un allestimento che recupera l’impianto favolistico del film e ne mette in luce gli aspetti di critica sociale.

Da segnalare anche Ritorno a casa di Harold Pinter, diretto e interpretato da Massimo Popolizio, in scena al Teatro Grassi dal 10 febbraio al 1 marzo 2026. La messa in scena gioca sul confine tra commedia e dramma domestico, con una lingua sobria che mette a nudo tensioni psicologiche e ironia tagliente.

Come orientarsi nella scelta

Il cartellone del Piccolo Teatro è ampio: per orientarsi conviene valutare data, sede (Teatro Grassi, Teatro Studio Melato, Teatro Strehler) e tipologia (lettura, prosa contemporanea, rilettura classica). Considerare i nomi di registi e interpreti aiuta a definire le aspettative; consultare il sito ufficiale del teatro chiarisce orari, repliche e cast. In questo modo si può costruire una stagione su misura, privilegiando la sperimentazione formale o le riletture fedeli della letteratura e del cinema, a seconda dei gusti.