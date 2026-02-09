Magnificat: Scopri l’Evento Imperdibile nella Basilica del Corpus Domini

Un evento straordinario che fonde musica e spiritualità presso la Basilica del Corpus Domini a Milano. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica che celebra l'armonia tra arte e fede in un ambiente suggestivo.

Il concerto Magnificat, in programma il 19 dicembre 2026 presso la Basilica del Corpus Domini a Milano, segna la conclusione di un percorso musicale e spirituale intitolato “Segni di Bellezza”. Questa serata si preannuncia come un momento magico, in cui la musica di Johann Sebastian Bach si fonde con un tema profondo: l’anima del mondo.

Un tema di celebrazione

Il concetto di anima mundi ispira l’intera stagione, invitando i partecipanti a riflettere sulla bellezza della vita in tutte le sue manifestazioni. Il concerto rappresenta non solo un evento musicale, ma un autentico inno alla vita, che stimola la meraviglia di fronte all’esistenza e alla sua complessità.

Il programma musicale

Il programma della serata include due tra le più celebri opere di Bach: la Suite n. 3 in Re maggiore BWV 1068 e il Magnificat. La Suite, con le sue melodie ampie e rigeneranti, e il Magnificat, che trasforma un semplice canto di gratitudine in un potente inno, offriranno al pubblico un’esperienza unica di festa e contemplazione.

Interpreti di eccellenza

Il concerto vedrà la partecipazione del Coro Bach di Milano e dell’Orchestra Milano Classica, due gruppi noti per la loro dedizione alla ricerca della bellezza musicale. Sotto la direzione di Michele Brescia e con il coro diretto da Sandro Rodeghiero, i musicisti si uniranno per creare un’atmosfera di condivisione e profondità emotiva.

Dettagli pratici per il pubblico

La partecipazione al concerto sarà gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. È prevista un’assegnazione di posti riservati per i sostenitori dell’evento, garantendo così un’esperienza confortevole e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Questo concerto rappresenta un’importante opportunità per ascoltare grandi opere, oltre a essere un invito a magnificare la vita e a riconoscere la grandezza anche nei momenti più semplici. Sarà una serata dedicata ad alleviare lo spirito e a riconnettersi con il profondo significato dell’esistenza.

Il Magnificat: un’opportunità da non perdere

Il Magnificat si presenta come un'importante occasione per coloro che desiderano immergersi in un'atmosfera di bellezza e riflessione. La Basilica del Corpus Domini, con la sua acustica straordinaria e il suo ambiente spirituale, sarà il palcoscenico ideale per accogliere questa celebrazione.