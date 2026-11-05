Milano accende i riflettori sull'arte contemporanea con mostre imperdibili fino a febbraio 2027.

Nel cuore della Lombardia, Milano si conferma come hub dinamico per la arte contemporanea. Dal 2026 al 28 febbraio 2027, numerosi spazi culturali offrono esposizioni che spaziano dalla fotografia di paesaggi selvaggi a riflessioni sul sacro nella società odierna. Le proposte curatoriali, spesso di portata internazionale, attraggono pubblico locale e visitatori curiosi, trasformando la città in un vero e proprio parco espositivo stagionale.

Spazi espositivi che ospitano arte contemporanea a Milano

Tra i luoghi più attivi troviamo STAMBERGA, un centro sperimentale noto per mostre che sfidano i confini tradizionali della creatività. A pochi passi, Amy-d Arte Spazio propone installazioni immersive, mentre Galleria Gracis continua la sua programmazione di artisti emergenti e consolidati, garantendo una programmazione ininterrotta fino a fine febbraio 2027. Oltre a questi tre punti fermi, diverse altre sedi minori contribuiscono al vivace panorama espositivo, arricchendo l’offerta culturale con eventi tematici e mostre itineranti.

Mostra personale di Chris Fallows: “LOOP”

Il fotografo australiano Chris Fallows inaugura a Milano la sua prima mostra personale in Italia, dal titolo LOOP. L’evento, organizzato in occasione dell’apertura dello spazio espositivo LOOP, presenta nove grandi stampe che catturano oceani impetuosi e terre incontaminate, trasmettendo l’urgenza di preservare gli habitat naturali. Le immagini, stampate su supporti di grande formato, sono disposte in modo tale da guidare lo spettatore in un percorso visivo che celebra la forza bruta della natura, mentre la curatela sottolinea il legame tra arte e **sostenibilità**. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 15.

“Vedere oltre. Fotografia e sacro” al Museo Nazionale di Fotografia

Il Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo propone una retrospettiva intitolata Vedere oltre. Fotografia e sacro. L’esposizione raccoglie più di 90 opere realizzate da oltre 50 autori internazionali, tutti impegnati a esplorare la dimensione del sacro nella vita contemporanea. Attraverso ritratti, paesaggi e composizioni concettuali, gli artisti indagano come la spiritualità si intrecci con la quotidianità, la tecnologia e il mutamento sociale. L’allestimento, previsto fino al 28 febbraio 2027, è accompagnato da una serie di incontri e laboratori che invitano il pubblico a riflettere sul significato del sacro nell’era digitale.

Calendario e modalità di visita

Tutte le mostre citate sono accessibili al grande pubblico, con orari di apertura che variano tra le 10:00 e le 20:00 nei giorni feriali e dalle 10:00 alle 18:00 nei weekend. I biglietti d’ingresso tendono a costare tra i 8 e i 12 euro, con sconti per studenti e over 65. Alcune location, come STAMBERGA e il Museo Nazionale di Fotografia, offrono ingressi gratuiti nelle giornate di apertura straordinaria, mentre la mostra LOOP prevede un prezzo fisso di 10 euro. È consigliabile consultare i siti ufficiali per prenotare in anticipo, soprattutto per le visite guidate legate a Vedere oltre. Fotografia e sacro. Con questa programmazione, Milano resta una meta imprescindibile per gli amanti dell’arte contemporanea fino alla fine di febbraio 2027.