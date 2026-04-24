Next Gen at Work: orientamento e talk al Salone del Mobile.Milano 2026

Next Gen at Work è un ciclo di talk del Salone del Mobile.Milano 2026 pensato per ridurre il divario tra formazione e lavoro nel design, con esperti, masterclass e focus sulla sostenibilità

Il Salone del Mobile.Milano 2026 amplia la sua offerta con Next Gen at Work, un’iniziativa dedicata a studenti e giovani professionisti che desiderano entrare nel mondo del design e dell’arredo. L’appuntamento è fissato per il 24 aprile 2026 alle ore 12:00, nell’Arena SaloneSatellite (Padiglione 7, Fiera Milano, Rho).

L’evento nasce per creare un ponte concreto tra percorsi di studio e opportunità lavorative nella filiera del progetto, promuovendo un confronto diretto con chi già opera nel settore.

Organizzato da Green Design Days e promosso da Assarredo (FederlegnoArredo), Next Gen at Work si propone come una maratona di appuntamenti: tre slot tematici che spaziano dalle competenze tecniche alla sostenibilità, fino ai modelli di carriera nel mondo del contract e dell’industria del mobile. L’iniziativa si inserisce nel contesto più ampio della 64ª edizione del Salone, rafforzando il ruolo della manifestazione come piattaforma per l’orientamento professionale e la cultura del progetto.

Perché nasce Next Gen at Work

Next Gen at Work è pensato per rispondere a una domanda crescente: come trasformare la passione per il design in un percorso professionale sostenibile? L’obiettivo è duplice: da un lato offrire strumenti pratici e testimonianze concrete su ruoli e competenze richieste, dall’altro favorire una visione ampia della filiera, dalla progettazione alla produzione e alla comunicazione. In questo senso, il progetto mette al centro la biodiversità professionale, ovvero la molteplicità di figure che costruiscono un prodotto o un servizio di design, e intende fornire una mappa utile a chi è ancora in fase di orientamento.

Format e contenuti della giornata

La struttura dell’evento prevede una serie di talk organizzati in tre slot tematici, ciascuno dedicato a un tema strategico per i giovani: competenze professionali, sostenibilità e scenari di mercato. I partecipanti potranno ascoltare designer, imprenditori, responsabili sviluppo prodotto e recruiter che condivideranno esperienze pratiche e consigli operativi. Le sessioni valorizzano sia la dimensione teorica sia gli aspetti applicativi, con l’intento di offrire spunti immediatamente spendibili in un curriculum o in un colloquio di lavoro.

Tipologie di interventi

Tra gli interventi sono previste testimonianze, tavole rotonde e brevi masterclass con professionisti affermati. Questa varietà di format favorisce l’incontro diretto e la possibilità per i giovani di porre domande mirate: si va dalla discussione sui profili emergenti nel settore al focus sulle pratiche di sostenibilità applicate alla produzione di arredo. L’approccio pratico-intuitivo aiuta a ridurre il gap tra formazione accademica e richieste del mercato.

Il contesto più ampio: Salone Satellite e programma culturale

Next Gen at Work non è un evento isolato ma parte del ricco palinsesto del Salone del Mobile.Milano 2026, che si svolge dal 21 al 26 aprile 2026 a Fiera Milano, Rho. All’interno del SaloneSatellite, manifestazione che raccoglie circa 700 designer under 35 e 22 scuole e università, l’evento contribuisce a valorizzare i giovani talenti e a creare percorsi di visibilità e contatti professionali. Il Salone include inoltre progetti speciali, installazioni e tavole rotonde dedicate al mondo del contract e alla trasformazione industriale del settore.

Iniziative collegate

Nel programma complessivo spiccano il Salone Contract Forum e il programma Drafting Futures, con lecture e masterclass curate da figure di rilievo internazionale. Fuori dai padiglioni, il progetto Salone in città propone il Common Archive – La Notte Bianca del Progetto e una serie di appuntamenti diffusi che coinvolgono archivi, visite guidate e talk, oltre a installazioni in punti simbolo della città come Piazza della Scala e Piazza Sant’Eustorgio. Queste iniziative amplificano le possibilità di networking e offrono contesti diversi per approfondire temi di progetto e imprenditorialità.

Per chi è interessato a intraprendere una carriera nel design, partecipare a Next Gen at Work significa accedere a una piattaforma dove la conoscenza si trasforma in opportunità: contatti, consigli pratici e una visione chiara del mercato. L’appuntamento del 24 aprile 2026 all’Arena SaloneSatellite rappresenta quindi un’occasione concreta per avviare un percorso professionale più consapevole e orientato alle esigenze reali del settore.