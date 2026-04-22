Guida alle mostre a Triennale Milano: design, arte e memoria

Un riepilogo delle principali esposizioni ospitate dalla Triennale Milano, con date, temi e nomi chiave per orientarsi nel calendario culturale

La Triennale Milano continua a essere un punto di riferimento per chi segue il design, l’arte contemporanea e le grandi rassegne culturali. In questo panorama, il calendario delle esposizioni offre un ventaglio che va dalle retrospettive di grandi nomi alle mostre monografiche, fino a iniziative legate a eventi internazionali.

Il testo seguente riassume le esposizioni annunciate, riportando le date ufficiali e alcuni riferimenti curatoriali per chi desidera organizzare visite o approfondimenti.

Accanto ai titoli e alle scadenze, è utile comprendere le diverse nature delle esposizioni: ci sono mostre monografiche dedicate a singoli artisti o designer, retrospettive che scandagliano carriere estese e progetti collettivi legati a grandi manifestazioni come i Giochi Olimpici. Questa distinzione aiuta a interpretare il valore delle singole proposte e a scegliere l’itinerario culturale più adatto ai propri interessi.

Programma delle mostre principali

Tra le proposte più attendibili emerge la mostra dedicata a Edward Barber e Jay Osgerby, intitolata Edward Barber | Jay Osgerby. Alphabet, che si svolgerà dal 18 aprile al 6 settembre 2026. Questa esposizione monografica mette a fuoco trent’anni di attività dei designer londinesi e, come ogni progetto monografico, consente di osservare processi progettuali e opere significative. Un’altra grande rassegna è la retrospettiva su Ettore Sottsass, Ettore Sottsass. Mise en scène, in programma dal 12 dicembre 2026 al 15 febbraio 2026, curata da figure autorevoli e supportata da una scenografia pensata per valorizzare materiali e immagine fotografica.

Design e moda: dialoghi tra passato e contemporaneo

La sezione dedicata al design e alla moda comprende anche la grande mostra su Elio Fiorucci, aperta dal 6 novembre 2026 al 16 marzo 2026, che ripercorre l’impatto di un’icona della moda italiana. Questi progetti offrono occasioni di confronto tra cataloghi, oggetti e memoria collettiva; l’approccio curatoriale spesso integra fotografie, abiti, prototipi e installazioni che trasformano lo spazio espositivo in una sorta di racconto cronologico della carriera degli artisti e dei designer.

Arte contemporanea e memoria collettiva

La programmazione include interventi sul tema della memoria e dell’oppressione: la mostra Fabio Mauri. De Oppressione, curata da Ilaria Bernardi, è prevista dal 3 dicembre 2026 al 15 febbraio 2026 e apre le celebrazioni per il centenario della nascita dell’artista. Sempre nell’ambito delle arti performative e visive, la Triennale ha ospitato John Giorno: a labour of LOVE, dedicata al poeta e artista, con date dal 15 marzo al 13 aprile 2026. Le esposizioni che affrontano temi storici e sociali, come Le ferite di Milano. Come l’arte può ricucire la storia, in calendario dal 28 febbraio al 30 marzo 2026, mirano a restituire alla città punti di vista critici attraverso linguaggi artistici diversi.

Esposizioni tematiche e rassegne internazionali

La 24ª Esposizione Internazionale della Triennale, intitolata Inequalities, occuperà il calendario dal 13 maggio al 9 novembre 2026, affrontando le disparità economiche, etniche, geografiche e di genere nel mondo contemporaneo. In parallelo, la Triennale ospita iniziative che dialogano con eventi esterni: ad esempio, gli Art Posters per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, realizzati da dieci artisti under 40, sono visibili dal 19 giugno 2026 al 15 marzo 2026 e rappresentano un ponte fra sport, arte e comunicazione pubblica.

Perché visitare e come muoversi nello spazio espositivo

Visitare la Triennale Milano significa confrontarsi con tipologie espositive diverse: mostre monografiche, retrospettive, esposizioni tematiche e progetti collaterali. Ogni allestimento traduce scelte curatoriali che guidano la fruizione attraverso percorsi cronologici o tematici; conoscere le date ufficiali aiuta a pianificare la visita e a non perdere gli eventi temporanei. Le informazioni sui curatori, le modalità di allestimento e le date pubblicate qui sono utili per studiosi, appassionati e visitatori occasionali che desiderano approfondire i contenuti o partecipare alle iniziative collaterali.

Consigli pratici

Prima di recarsi in sede è consigliabile verificare orari e modalità di accesso sul sito ufficiale della Triennale Milano, perché alcune mostre prevedono prenotazione o visite guidate. Le mostre qui elencate, da Edward Barber | Jay Osgerby. Alphabet a Ettore Sottsass. Mise en scène fino a Fabio Mauri. De Oppressione, offrono spunti differenti per esplorare il patrimonio culturale contemporaneo e la storia del design, restituendo al pubblico occasioni di riflessione e incontro.