Guida alle mostre d’arte a Milano: retrospettive e collettive imperdibili

Un itinerario aggiornato tra retrospettive, collettive e festival d'arte in città e nella regione

Milano e la Lombardia offrono un panorama espositivo ricco e variegato: dai grandi poli istituzionali alle fondazioni private, fino a fiere e incontri tematici. In città, luoghi come Palazzo Reale e il Museo del Novecento convivono con spazi indipendenti come la Fondazione Pasquinelli e la Fondazione Adolfo Pini, proponendo programmi che spaziano dalle retrospettive monografiche alle collettive dedicate alle avanguardie.

Questo articolo vuole orientare il pubblico sulle mostre principali, segnalare appuntamenti collaterali e offrire suggerimenti pratici per chi desidera pianificare visite mirate.

Le proposte espositive includono sia approfondimenti storici sia progetti che valorizzano il contemporaneo. Tra gli eventi citati figurano esposizioni come la mostra su Leonora Carrington a Palazzo Reale e percorsi monografici su figure chiave del Novecento, oltre a rassegne tematiche sull’astrattismo e il fenomeno futurista. A corollario, festival, lezioni e fiere arricchiscono il calendario culturale regionale, offrendo occasioni di confronto e fruizione per un pubblico diversificato, dai curiosi ai collezionisti.

Dove trovare le grandi retrospettive

I grandi allestimenti monografici sono spesso ospitati in sedi istituzionali che mettono a disposizione spazi adeguati per percorsi cronologici e installazioni ampie. Un esempio emblematico è la retrospettiva dedicata a Leonora Carrington, allestita a Palazzo Reale e programmata dal 20 settembre 2026 al 11 gennaio 2026, che ripercorre i diversi momenti creativi dell’artista. Le retrospettive permettono di osservare l’evoluzione di un linguaggio artistico e comprendere le scelte formali all’interno di un contesto storico più ampio, offrendo al visitatore strumenti critici per leggere il lavoro dell’autore.

Bice Lazzari e Felice Casorati

Mostre come quelle dedicate a Bice Lazzari, con oltre 110 opere che raccontano quarant’anni di carriera, e le rassegne su Felice Casorati sono esempi di come le istituzioni riassettino percorsi storici per il pubblico contemporaneo. L’esposizione di Casorati a Palazzo Reale, organizzata dal Comune di Milano e da Marsilio Arte, è presentata come una delle più ampie sul pittore; inoltre la galleria Tornabuoni Arte ha promosso una personale inaugurata il 6 maggio 2026. Questi allestimenti mettono in luce il valore documentario delle opere e il loro ruolo nella formazione del gusto del Novecento.

Collettive, movimenti e temi

Accanto alle monografiche, le collettive affrontano temi trasversali come astrattismo, informale e altre tendenze che hanno segnato il secolo scorso. La mostra Astrattismo internazionale alla Fondazione Pasquinelli mette a confronto capolavori che dialogano con il futurismo, l’informale e il gesto pittorico, consentendo di comprendere relazioni formali e poetiche tra scuole differenti. Mostre tematiche di questo tipo facilitano percorsi comparativi e aiutano a cogliere i fili che legano pratiche artistiche apparentemente distanti.

Arte regionale e focus provinciali

In Lombardia non mancano iniziative fuori dal capoluogo: il Castello di Masnago ospita progetti su autori come Renato Guttuso, mentre a Brescia lo SpazioAref ha presentato la mostra di Emilio Rizzi, ritrattista focalizzato sulla figura femminile. Queste proposte dimostrano come il territorio sappia offrire programmi di alta qualità, con prestiti da fondazioni e collezioni locali che arricchiscono il patrimonio espositivo della regione e favoriscono la partecipazione di pubblici differenti.

Fiere, festival e appuntamenti collaterali

Il calendario culturale regionale include anche eventi di natura diversa: la Cremona Art Fair (programmata da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 presso CremonaFiere) è un esempio di fiera che mette in contatto gallerie, collezionisti e appassionati. A completare l’offerta si segnalano iniziative come il ciclo di lezioni Storie dell’Arte al Piccolo Teatro di Milano, previsto da gennaio 2026 a dicembre 2026, e il primo Arilica – Festival della Cultura a Peschiera del Garda, dove convivono arti visive, musica e talk. Per gli amanti del teatro, la nuova produzione Romeo e Giulietta della Compagnia Carlo Colla & Figli per il 2026 rappresenta un incontro tra marionette, testo shakespeariano e musica di Prokof’ev.

Per orientarsi tra programmi e aperture è consigliabile consultare i siti ufficiali delle istituzioni e iscriversi ai canali informativi delle singole realtà espositive: newsletter e pagine dedicate forniscono aggiornamenti su orari, prenotazioni e visite guidate. Inoltre, approfittare di rassegne tematiche e percorsi collaterali permette di costruire un itinerario culturale che unisca grandi nomi e scoperte locali, trasformando una visita in città in un’esperienza interdisciplinare e coinvolgente.