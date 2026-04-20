Mostre a Milano per Pasqua: aperture, chiusure e consigli per visitare

Guida rapida alle esposizioni aperte a Milano durante il ponte pasquale: cosa visitare a Palazzo Reale, PAC, Mudec e Fabbrica del Vapore

Il ponte pasquale a Milano non si limita a picnic e uova di cioccolato: è anche un’occasione privilegiata per immergersi nell’arte cittadina. Tra grandi retrospettive e installazioni contemporanee, molte istituzioni mantengono attivi i loro programmi durante i giorni festivi, ma non tutte le aperture sono uguali: conoscere il calendario evita sorprese e permette di organizzare visite mirate.

Questa guida sintetica aiuta a orientarsi tra le sale espositive più frequentate: dai poli tradizionali in centro ai luoghi alternativi in zona Sarpi e Monumentale. Troverai indicazioni sulle mostre principali, le chiusure programmate e qualche suggerimento pratico su ingressi e percorsi espositivi per sfruttare al meglio il ponte pasquale.

I grandi poli espositivi: punto di riferimento in centro

A piazza Duomo e via Palestro si concentrano alcune delle proposte più rilevanti. Al Palazzo Reale restano fruibili le principali rassegne in corso, tra cui le retrospettive dedicate ad Anselm Kiefer (“Le Alchimiste“), al movimento dei Macchiaioli, alla stagione Metafisica (“Metafisiche“) e alla personale di Robert Mapplethorpe (“Le forme del desiderio“). Queste esposizioni rappresentano un’occasione per rivedere capolavori e percorsi tematici concentrati in spazi facilmente raggiungibili dal centro.

Il PAC e l’arte contemporanea

Nei pressi, il PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) conferma la sua offerta anche durante i giorni festivi: è prevista l’apertura con la mostra di Marco Fusinato, intitolata “The only true anarchy is that of power“. Per gli appassionati di linguaggi attuali, il PAC rappresenta un punto di riferimento per sperimentazioni visive e sonore, con allestimenti pensati per visite sia individuali sia in piccoli gruppi.

Musei civici e Mudec: aperture variabili e chiusure

È importante prestare attenzione ai programmi dei musei civici: la situazione è fluida tra domenica e lunedì. La domenica i Musei Civici di Milano risultavano aperti in blocco, mentre per il giorno successivo la programmazione cambia notevolmente. In particolare è segnalata una chiusura generalizzata prevista per Lunedì 6 aprile, quando i Musei Civici resteranno chiusi al pubblico. Pianificare le visite con anticipo evita di trovare porte sbarrate.

Mudec: aperture parziali a Pasquetta

Al Mudec (Museo delle Culture) la proposta per il lunedì festivo è selettiva: durante Pasquetta sarà visitabile soltanto il progetto fotografico “100 fotografie per ereditare il mondo“, mentre il resto delle collezioni e degli spazi espositivi rimarrà chiuso. Chi ha in programma il Mudec per quel giorno dovrebbe quindi limitarsi a questa mostra o riprogrammare la visita in un altro momento.

Fabbrica del Vapore: ingresso libero e tre mostre da non perdere

Per chi cerca alternative gratuite, la Fabbrica del Vapore in zona Sarpi/Monumentale rappresenta una scelta ideale: resterà aperta anche il lunedì festivo con accesso gratuito a tre esposizioni. Tra i titoli segnalati ci sono “Water and Peaks“, la personale di Stefano Zardini intitolata “A visionary at Altitude” e la collettiva “Macro Pop“. Queste mostre offrono un mix di fotografia, installazione e sperimentazione estetica adatto a un pubblico eterogeneo.

Per ottimizzare la visita conviene verificare orari aggiornati e possibili prenotazioni: anche quando l’accesso è gratuito, alcune mostre richiedono la registrazione o prevedono ingressi contingentati. Infine, consigli pratici come arrivare con mezzi pubblici o scegliere fasce orarie meno affollate possono migliorare l’esperienza espositiva durante il ponte.