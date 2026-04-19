Mostra Metafisica a Palazzo Reale: oltre 300 opere interdisciplinari

Un grande progetto espositivo milanese che esplora la metafisica attraverso più linguaggi e oltre 300 opere; tutte le informazioni pratiche per partecipare

La rassegna presenta un vasto itinerario dedicato alla Metafisica distribuito in tre diversi capitoli ospitati in istituzioni museali di Milano. Il progetto, concepito per dialogare con discipline differenti, propone un confronto serrato tra pittura, fotografia, architettura, teatro, moda e musica, offrendo così al pubblico una lettura ampia e sfaccettata di temi e immagini.

Là dove la parola sembra non bastare, le opere cercano nuovi linguaggi espressivi per indagare l’invisibile e il senso dell’essere. Questo approccio multidisciplinare rende la mostra non solo una raccolta di opere, ma un vero e proprio laboratorio culturale.

Il nucleo espositivo al Palazzo Reale propone una selezione di oltre 300 opere che illustrano connessioni storiche e contemporanee della corrente metafisica. La rassegna è accompagnata da un calendario di iniziative collaterali — conferenze, proiezioni, incontri e percorsi guidati — pensate per approfondire i temi proposti. Partecipare significa quindi accedere a un programma che va oltre la visita tradizionale, con eventi in grado di coinvolgere pubblici diversi e di far dialogare i linguaggi artistici in modo inusuale e stimolante.

Il progetto espositivo e la sua struttura

Il progetto è articolato in tre «capitoli» distinti, ciascuno curato per sviluppare un aspetto preciso della metafisica in arte. Il concetto di capitolo rimanda a una lettura sequenziale e tematica: ogni sezione funge da approfondimento che si integra con le altre, generando un percorso complessivo organico. Ospitata in musei milanesi diversi, la rassegna sfrutta gli spazi espositivi per creare atmosfere e allestimenti differenti, in modo da sottolineare come la stessa idea estetica possa mutare a seconda del contesto. Questo approccio favorisce il confronto e invita il pubblico a cogliere sfumature spesso trascurate.

Numeri, opere e linguaggi

La mostra al Palazzo Reale raccoglie più di 300 opere tra tele, fotografie, progetti architettonici, costumi di scena e materiali sonori. L’intento è mettere in relazione discipline che normalmente viaggiano su binari separati, creando incontri inattesi tra immagine pittorica e fotografia sperimentale, o tra architettura e scenografia teatrale. L’uso di esempi pratici e materiali d’archivio rende evidente la natura trasversale dell’operazione: non si tratta solo di guardare, ma di ascoltare e comprendere i processi che hanno prodotto quelle immagini e quei suoni.

Informazioni pratiche: luogo, orari e biglietti

La sede principale è il Palazzo Reale, in Piazza del Duomo, 12, Milano. La rassegna è aperta dal 28-01-2026 al 21-06-2026, escluso il lunedì. Gli orari di visita sono indicati da martedì a domenica, dalle ore 10:00 alle 19:30, con chiusura prolungata il giovedì fino alle 22:30. L’ingresso è a pagamento con tariffazione compresa tra un prezzo minimo di 6,00 euro e un prezzo massimo di 17,00 euro. Per ulteriori dettagli consultare la pagina ufficiale: sito del Palazzo Reale.

Servizi, iscrizioni e comunicazioni

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Commenti, privacy e informativa

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Ulteriori riferimenti

La segnalazione dell’appuntamento è stata pubblicata dalla redazione di “Appuntamenti metropolitani” il 31-10-2026 alle 09:51:32. Prima di visitare si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti su orari e condizioni di accesso direttamente sul sito ufficiale del Palazzo Reale. Si ricorda infine che il portale utilizza cookie, anche di terze parti; le informazioni su come negare il consenso e gestire le preferenze sono disponibili nella sezione dedicata del sito.