Mostra su Adolfo Wildt a Villa Necchi Campiglio durante Milano Art Week

Il FAI porta a Villa Necchi Campiglio una mostra inedita su Adolfo Wildt: opere rare da collezioni private e riferimenti ad altre esposizioni ospitate nella Villa

Nel contesto della Milano Art Week, il FAI propone a Villa Necchi Campiglio una rassegna dedicata a Adolfo Wildt (Milano 1868 – 1931), allestita dal 15 aprile al 28 giugno 2026. Questa iniziativa si presenta come mostra inedita per la presenza di opere tornate alla luce grazie al prestito di collezioni private, offrendo al pubblico l’occasione di osservare lavori spesso invisibili al grande pubblico.

L’evento si inserisce nelle attività espositive della Villa, che continua a rappresentare un luogo di dialogo tra patrimonio architettonico e programma culturale contemporaneo, valorizzando la storia artistica milanese e nazionale.

L’artista e la selezione esposta

La mostra mette in luce la figura di Adolfo Wildt, importante protagonista della scultura italiana tra XIX e XX secolo, con un nucleo di opere che mette a confronto tecniche e soggetti differenti. Le opere esposte, tratte da collezioni private, includono ritratti e studi che permettono di ricostruire le fasi creative dell’artista, senza limitarsi ai pezzi più noti già presenti nei musei. L’allestimento cerca di restituire la complessità espressiva dell’autore attraverso un percorso che alterna opere monumentali e lavori di piccolo formato, invitando il visitatore a cogliere contrasti di materia e intensità formale.

Materiali e letture critiche

Il percorso espositivo sottolinea l’uso di materiali vari e la cura del dettaglio, aspetti che rendono riconoscibile la poetica di Wildt. Le scelte di esposizione puntano a evidenziare non solo l’aspetto estetico ma anche la componente concettuale del lavoro, suggerendo letture che intrecciano identità artistica e contesti culturali dell’epoca. Curatori e prestatori hanno collaborato per presentare opere inedite al grande pubblico, contribuendo a una rilettura critica che stimola confronti con altri autori e con i linguaggi visivi delle correnti contemporanee al maestro.

Villa Necchi Campiglio come cornice dell’esposizione

La scelta di Villa Necchi Campiglio come sede espositiva non è casuale: la dimora storica, preservata dal FAI, offre ambienti che creano dialoghi naturali tra architettura, arredi e opere d’arte. L’atmosfera intima delle sale favorisce una lettura ravvicinata delle sculture e dei ritratti, mentre gli spazi esterni contestualizzano il percorso con un riferimento al paesaggio urbano di Milano. La presenza di mostre temporanee nella Villa rafforza la vocazione del luogo come punto di incontro tra conservazione del patrimonio e attività culturali aperte al pubblico.

Mostre precedenti e collezioni

Negli anni precedenti la Villa ha ospitato diverse esposizioni: tra queste, un’importante rassegna su Ghitta Carell, fotografa ritrattista, tenutasi a Villa Necchi Campiglio dal 15 maggio al 12 ottobre 2026; e, in una programmazione anteriore, la mostra intitolata “La stanza di Filippo de Pisis. Luigi Vittorio Fossati Bellani e la sua collezione”, allestita dal 3 aprile al 15 settembre 2019. Questi esempi illustrano come la Villa alterni progetti focalizzati su fotografia, pittura e scultura, valorizzando materiali provenienti sia da istituzioni sia da collezioni private.

Perché visitare e consigli pratici

La mostra su Adolfo Wildt rappresenta un’occasione per approfondire un capitolo significativo dell’arte italiana attraverso opere non sempre accessibili nelle sedi pubbliche. Chi desidera partecipare è invitato a consultare il sito ufficiale del FAI per informazioni su modalità di accesso, prenotazioni e visite guidate, poiché l’organizzazione e il numero di visitatori possono variare nel corso della programmazione. L’esperienza combina la fruizione artistica con la scoperta di un edificio storico, rendendo la visita interessante sia per gli appassionati d’arte sia per chi ama il patrimonio architettonico.

Conclusione

In sintesi, l’esposizione a Villa Necchi Campiglio si pone come un momento di rilievo per la scena culturale cittadina durante la Milano Art Week, offrendo una lettura rinnovata dell’opera di Adolfo Wildt grazie alla collaborazione con collezioni private. La scelta degli spazi, la cura dell’allestimento e il dialogo con le altre mostre ospitate nella Villa contribuiscono a creare un programma espositivo coerente e stimolante, capace di avvicinare un pubblico ampio a temi e opere che segnano la storia artistica italiana.