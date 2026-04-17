Mostra Mapplethorpe a Milano: bellezza, sensualità e perfezione formale

Una mostra completa su Robert Mapplethorpe con orari, prezzi e indicazioni per visitare Palazzo Reale a Milano

La rassegna intitolata Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio propone una lettura estesa della produzione dello storico fotografo statunitense, offrendo al pubblico oltre 250 opere che mettono al centro il corpo come soggetto di ricerca estetica. Allestita a Palazzo Reale a Milano, la mostra si propone come una retrospettiva che combina scatti famosi e fotografie meno note, invitando il visitatore a confrontarsi con temi di bellezza, sensualità e perfezione formale.

Questo evento espositivo, pensato per un pubblico ampio e per gli appassionati di fotografia contemporanea, si svolge all’interno di uno spazio storico che dialoga con le immagini di Mapplethorpe. Oltre alle immagini, l’allestimento è studiato per valorizzare il rapporto tra luce e materia, restituendo così il senso della ricerca visiva dell’artista. In apertura e chiusura della visita sono fornite informazioni pratiche per organizzare la propria partecipazione in modo semplice e sicuro.

Dettagli pratici della mostra

La mostra è ospitata presso Palazzo Reale, in Piazza del Duomo, 12, Milano. Le date ufficiali dell’evento sono dal 29-01-2026 al 17-05-2026, con chiusura al pubblico il lunedì. Gli orari di visita sono da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30, mentre il giovedì è prevista apertura serale fino alle 22:30. Si ricorda che l’ingresso è a pagamento, con tariffa minima di 6,00 euro e massima di 17,00 euro. Per informazioni aggiornate e dettagli sulle modalità di accesso è disponibile la pagina ufficiale: http://www.palazzorealemilano.it/mostre/le-forme-del-desiderio

Biglietti e accessibilità

Il prezzo dei biglietti è variabile in funzione delle categorie previste dall’organizzazione e delle eventuali promozioni. Si consiglia di consultare il sito ufficiale prima della visita per conoscere le riduzioni e le modalità di acquisto. Il museo mette a disposizione servizi di accoglienza e percorsi che facilitano la fruizione delle sale, con attenzione alle esigenze dei visitatori. Ricordare di verificare eventuali chiusure straordinarie o variazioni negli orari.

Contenuti e aspetti culturali

L’allestimento mette in evidenza la cifra stilistica di Mapplethorpe, dove il corpo diventa strumento di indagine formale e concettuale. Le immagini raccolte esplorano non solo la figura umana, ma anche la relazione tra ritratto, composizione e luce: elementi che caratterizzano la sensibilità estetica dell’artista. In questo senso, la mostra si configura come una presentazione esaustiva della sua poetica, capace di coinvolgere sia gli specialisti sia il pubblico generalista interessato alla fotografia contemporanea.

Temi chiave e riflessioni

Tra i concetti ricorrenti emergono la tensione tra rappresentazione e identità, la ricerca della perfezione formale e la messa in scena della sensualità. Le opere esposte evidenziano il ruolo della composizione fotografica come linguaggio capace di sintetizzare contenuto e forma. Questa lettura consente di cogliere come Mapplethorpe abbia contribuito a ridefinire i confini della fotografia artistica, rendendo visibile ciò che spesso resta nell’ambito del non detto.

Iscrizioni, segnalazioni e modalità di partecipazione

Chi desidera ricevere aggiornamenti sull’evento può utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal sito: è possibile iscriversi alla newsletter, attivare il servizio RSS o richiedere segnalazioni tramite servizio SMS. L’appuntamento è stato segnalato dalla redazione di “Appuntamenti metropolitani” il 29-10-2026 alle 10:30:17, informazione utile per chi segue le comunicazioni editoriali locali. Per alcune funzioni potrebbe essere richiesto il login o la registrazione al portale.

Commenti e tutela dei dati

Il sito offre un modulo per lasciare impressioni e commenti sull’evento: i contributi inviati vengono verificati dalla redazione prima della pubblicazione. Se non si è effettuato il login, per garantire l’affidabilità sarà richiesta una conferma via email. Ai sensi del d.lgs. 196/03 l’indirizzo email è impiegato esclusivamente per questa procedura e non viene divulgato. Il commento è pubblicato con nome e cognome, e i dati sono conservati su supporto magnetico.

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Consigli per la visita

Per apprezzare pienamente la mostra è consigliabile prevedere almeno un’ora e mezza di visita, tempo necessario per confrontarsi con la selezione di stampe e la disposizione scenografica delle sale. Scegliere il giovedì sera può offrire un’esperienza più raccolta grazie all’apertura prolungata fino alle 22:30. Infine, verificare sempre le informazioni sul sito ufficiale prima della partenza per evitare disguidi e per conoscere eventuali iniziative collaterali come visite guidate o incontri tematici.

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