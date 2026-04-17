Guida alle mostre e agli eventi d’arte a Milano

Una panoramica delle esposizioni, rassegne e iniziative culturali a Milano, con focus su eventi principali come Milano Art Week 2026 e miart 2026

Milano continua a essere un punto di riferimento per chi segue arte contemporanea e grandi mostre. In questo articolo trovi una panoramica ragionata degli appuntamenti in città e nei comuni limitrofi, con segnalazioni di sedi importanti come la Fondazione Mudima e la Galleria Mirco Cattai.

La selezione copre le esposizioni programmate e in corso da qui al 13 febbraio 2026, offrendo indicazioni pratiche per orientarsi tra rassegne, festival e cicli di incontri.

Lo scopo è mettere insieme informazioni utili senza perdere il senso critico: quali mostre meritano una visita, come si inseriscono nei percorsi espositivi della città e quali iniziative offrono opportunità di approfondimento. Troverai riferimenti sia a eventi di carattere storico-artistico sia a manifestazioni dedicate alla scena contemporanea, curati per facilitare la pianificazione di una giornata culturale o di un mini-percorso nel territorio metropolitano.

Esposizioni da segnalare: focus e contesto

Tra le proposte che merita citare c’è la mostra Terracotte per l’eternità alla Galleria Mirco Cattai, dedicata alle sculture antiche della Cina datate tra il VI e il IX secolo. Questo progetto mette in rilievo il valore storico e la tecnica della scultura funeraria e votiva, con pezzi che raccontano pratiche rituali e linguaggi formali dell’Asia orientale. L’evento è segnalato come evento concluso nella scheda espositiva, mentre l’ingresso era gratuito, una scelta che ha favorito la fruizione ampia della collezione.

Luoghi e pluralità di proposte

Oltre alla Galleria Mirco Cattai, altre sedi come la Fondazione Mudima continuano a ospitare mostre e appuntamenti tematici. La rete espositiva milanese spazia da spazi privati a istituzioni no profit, creando un ecosistema dove si alternano rassegne monografiche, esposizioni collettive e progetti site-specific. Questo tessuto favorisce la coesistenza di proposte storiche e di sperimentazioni contemporanee, utile per chi desidera confrontare linguaggi differenti nella stessa giornata.

Rassegne, festival e appuntamenti periodici

Tra gli eventi di calendario si segnala la Milano Art Week 2026, giunta alla decima edizione, che propone oltre 400 appuntamenti promossi da 230 realtà dislocate in tutta la città. È un momento centrale per cogliere la vivacità della scena milanese, con percorsi che attraversano gallerie, spazi non convenzionali e istituzioni pubbliche. Parallelamente, miart 2026 celebra la sua trentesima edizione concentrando l’attenzione su circa 160 gallerie internazionali che presentano dialoghi tra arte moderna e contemporanea, segnando tendenze e nuove direzioni creative.

Produzioni performative e cicli di incontri

La città non ospita solo esposizioni statiche: il calendario include anche progetti performativi come la nuova produzione 2026 di Romeo e Giulietta della Compagnia Carlo Colla & Figli, un allestimento che intreccia marionette, il linguaggio di Shakespeare e la partitura di Prokof’ev. Inoltre il ciclo Storie dell’Arte al Piccolo Teatro di Milano offre lezioni domenicali mensili sulla storia dell’arte dal Quattrocento al Novecento, programmate da gennaio 2026 a dicembre 2026, spendibili per chi vuole approfondire contesti storici e critici in un ambiente teatrale.

Consigli pratici per visitare

Per organizzare le visite è utile consultare in anticipo orari, modalità di ingresso e eventuali prenotazioni. Molte iniziative durante la Milano Art Week e miart prevedono un fitto calendario di opening e talk, mentre alcune mostre possono avere accessi gratuiti o agevolati, come nel caso di Terracotte per l’eternità. Tenere d’occhio i siti ufficiali delle sedi e gli aggiornamenti delle singole gallerie aiuta a evitare sovrapposizioni e a sfruttare al meglio i percorsi tematici offerti dalla città.

Come costruire un itinerario

Un’idea pratica è suddividere la giornata per micro-aree geografiche, scegliendo una o due grandi esposizioni e riempiendo gli intervalli con mostre temporanee in gallerie limitrofe. Usare metodi di trasporto sostenibili e prenotare i biglietti quando necessario consente una visita più fluida; allo stesso tempo partecipare a incontri e visite guidate arricchisce la comprensione delle opere e dei curatori. Infine, segnalare le preferenze personali (arte storica vs arte contemporanea) aiuta a costruire un percorso coerente e appagante.