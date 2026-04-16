Itinerario di design: Vespa, Oluce, Soban e le nuove narrazioni

Sei proposte espositive che intrecciano storia, innovazione e nuove sensibilità progettuali, dal veicolo simbolo alle reinterpretazioni digitali di un oggetto tradizionale

Il panorama delle mostre di design offre spesso uno specchio in cui la storia e l’innovazione si guardano a vicenda. In questo percorso presentiamo sei proposte espositive che, pur differenti per scala e linguaggio, condividono l’obiettivo di raccontare un patrimonio materiale e culturale attraverso scelte curatoriali e sperimentazioni tecnologiche.

Ogni progetto mette in luce come il prodotto possa essere riletto come documento sociale, estetico e funzionale, mentre il pubblico viene invitato a rileggere valori consolidati alla luce di nuove pratiche.

Le iniziative spaziano dalla celebrazione di un veicolo diventato simbolo a iniziative che reinterpretano oggetti tradizionali con strumenti contemporanei. In ciascun caso emerge una tensione tra il rispetto del passato e la volontà di proiettare il racconto verso il futuro: la conservazione non come fossilizzazione ma come punto di partenza per nuove domande sul progetto e sulla relazione tra oggetto e utente. Questo testo accompagna il lettore attraverso le singole mostre, offrendo chiavi di lettura e dettagli distintivi.

Vespa e il racconto dell’icona industriale

La presentazione dedicata alla Vespa, promossa da Piaggio, esplora l’evoluzione formale e simbolica del veicolo che ha segnato la mobilità del XX secolo. L’allestimento mette in dialogo il primo modello con versioni successive per mostrare come tratti originari abbiano mantenuto una forte identità estetica. Il percorso espositivo non si limita a una mera cronologia: attraverso materiali, disegni progettuali e oggetti d’epoca si indagano le condizioni sociali e tecniche che hanno reso la Vespa un emblema culturale, capace di attraversare generazioni e territori diversi.

Lo sguardo sul progetto

Accanto agli esemplari, pannelli e documenti evidenziano processi produttivi e scelte stilistiche: il focus sul linguaggio formale aiuta a comprendere come funzionalità, motivi estetici e produzione industriale abbiano generato un design riconoscibile. Si riflette anche sul ruolo della comunicazione visiva nel consolidare l’immagine della Vespa come simbolo di modernità e leggerezza.

Percorsi tematici: città, infanzia e luce

Altre mostre indagano ambiti specifici del progetto contemporaneo. L’iniziativa curata da Massimiliano Mandarini propone una visione di città orientata al benessere e alla sostenibilità, suggerendo un approccio biophilico che integra natura e pratiche progettuali. In parallelo, il progetto di CHICCO racconta il design evolutivo focalizzato sull’infanzia, osservando come la crescita del bambino informi materiali, forme e funzioni degli oggetti pensati per lui.

Oluce e la memoria luminosa

La retrospettiva su Oluce sviluppata da Francesco Rota celebra ottant’anni di produzione luminosa attraverso una narrazione visiva che mette in luce la continuità creativa dell’azienda. L’esposizione combina prototipi storici e prodotti contemporanei per mostrare come la luce si sia trasformata in materia di progetto e testimonianza culturale. Il percorso sottolinea il rapporto tra tecnologia e forma, evidenziando l’importanza della ricerca stilistica nel tempo.

Tradizione reinterpretata e sperimentazione contemporanea

Completa il quadro una mostra promossa dalla Seoul Design Foundation dedicata al tavolino tradizionale coreano SOBAN, dove la tradizione viene riletto attraverso strumenti digitali e intelligenza artificiale. Questo progetto dimostra come l’interazione tra algoritmi e competenze artigiane possa generare nuove varianti di oggetti radicati nella cultura materiale. In modo affine, la personale di Haruka Misawa, prima in Italia, mette in mostra un linguaggio progettuale personale che racconta frammenti di esperienza e metodo con un approccio sensibile e sperimentale.

Nel loro insieme, queste esposizioni disegnano un mosaico in cui heritage e innovazione si influenzano a vicenda: le aziende storiche offrono materiale narrativo e credito simbolico, mentre i progetti contemporanei interrogano i limiti del restauro, della reinterpretazione e della tecnologia applicata al design. Il pubblico è così invitato a esplorare oggetti noti da prospettive diverse e a riflettere su come la cultura progettuale continui a evolversi.