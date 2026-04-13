Milano Art Week 2026: dove andare tra fiere, musei e opening

Una bussola per muoversi tra miart, le gallerie indipendenti e i progetti pubblici durante Milano Art Week dal 13 al 19 aprile: itinerari, appuntamenti e suggerimenti pratici

La settimana dell’arte a Milano si presenta come un mosaico di iniziative e aperture: Milano Art Week torna a riempire la città con un fitto calendario di mostre, inaugurazioni e progetti pubblici (evento diffuso) dal 13 al 19 aprile.

Accanto alla grande fiera e agli appuntamenti istituzionali, la proposta delle gallerie rimane il vero cuore pulsante, con opening quotidiani e programmi che sollecitano visite ripetute e strade da esplorare.

In questa rassegna sintetica offriamo una mappa utile per chi vuole muoversi tra padiglioni, spazi indipendenti e musei: segnaliamo alcuni appuntamenti con date specifiche e suggeriamo percorsi per chi preferisce allontanarsi dal perimetro fieristico, dedicando tempo alle gallerie e ai progetti site-specific che animano Milano in questo periodo. L’obiettivo è fornire una lettura pratica e ispirata, invitando il lettore a scoprire linguaggi contemporanei con curiosità e rispetto.

Il quadro generale: fiere, rassegne e numeri

Quest’anno la settimana si svolge in parallelo con miart, che riunisce una fitta rappresentanza internazionale, e con la programmazione diffusa che da dieci anni anima musei, fondazioni e spazi indipendenti. La coesistenza di una fiera di lunga tradizione e di una rassegna capillare rende la settimana particolarmente densa: oltre agli stand fieristici, molte gallerie scelgono di presentare progetti nuovi o personali, mentre piattaforme indipendenti come Paris Internationale portano per la prima volta iniziative fuori dai loro confini nazionali. Questo sistema ibrido trasforma Milano in un grande laboratorio urbano dell’arte contemporanea.

Come muoversi tra fiera e città

Chi preferisce rimanere in città troverà un calendario ricchissimo di opening ad accesso libero: gli eventi si distribuiscono tra il centro e quartieri come CityLife e Bicocca, con installazioni pubbliche e interventi site-specific. Vale la pena organizzare la visita alternando tappe in fiera e uscite mirate in galleria: molte proposte restano attive anche oltre la settimana, perciò segnare gli appuntamenti principali e tornare con calma è spesso la scelta migliore per apprezzare la varietà delle pratiche espositive.

Selezione di aperture e mostre da non perdere

Per orientarsi tra le tante proposte, ecco una selezione che mette insieme nuove aperture e appuntamenti segnalati dagli spazi milanesi: dal 14 April al 27 June 2026 Galleria Tommaso Calabro, Milano — See you; dal 15 April al 21 May 2026 kaufmann repetto, Milano — Pierpaolo Campanini: Un cuore semplice, Simone Fattal: Courtyard project; inoltre spazi come Giò Marconi e Galleria Monica De Cardenas presentano progetti specifici durante la settimana. Queste voci esemplificano la varietà: mostre monografiche, project room e rassegne collettive convivono nel calendario cittadino.

Sfogliando la città delle gallerie

Oltre agli indirizzi principali, molte gallerie indipendenti e spazi non-profit offrono piccoli eventi, talk e visite guidate: sono luoghi ideali per incontrare curatori, artisti e operatori. Questo è il momento in cui la rete milanese si mostra più connessa: inaugurazioni, performance e piccoli progetti temporanei creano occasioni di scoperta lontane dai flussi fieristici, consegnando al visitatore esperienze più intime e spesso gratuite.

Progetti pubblici, programmi istituzionali e appuntamenti serali

Il programma ufficiale include iniziative che coinvolgono i musei cittadini: tra queste il progetto Ghost Track, che inserisce opere contemporanee in dialogo con le collezioni permanenti dei Musei Civici, e l’ArtLine, il percorso di arte pubblica site-specific con installazioni monumentali. Molte istituzioni aderiscono con aperture straordinarie e agevolazioni, favorendo un dialogo tra patrimonio storico e ricerca contemporanea che amplia le possibili letture della città.

Art Night e appuntamenti serali

Un momento centrale è l’Art Night, in programma sabato 18 aprile, quando musei e spazi culturali estendono l’orario fino a sera, offrendo visite notturne e eventi speciali. L’iniziativa permette di vivere le mostre sotto una luce diversa e di concatenare percorsi espositivi che altrimenti risulterebbero difficili da combinare durante il giorno, con la possibilità di partecipare a performance e incontri serali.

Consigli pratici per visitare

Per muoversi con efficacia: pianifica le tappe includendo almeno una visita in fiera e due uscite in galleria; controlla gli orari e le aperture straordinarie dei musei; approfitta delle agevolazioni come l’accesso gratuito ai Musei Civici per i possessori della Milano Museo Card. Ricorda che durante la settimana molti eventi sono ad ingresso libero o richiedono semplici registrazioni: organizzare in anticipo aiuta a evitare code e sovrapposizioni, lasciando più tempo per l’osservazione e la scoperta.