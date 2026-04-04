Mostre a Milano ad aprile: dal progetto Metafisica alle personali da vedere

Una panoramica sulle esposizioni imperdibili a Milano, con focus sul grande progetto Metafisica, gli eventi al MUDEC e la mostra di Elisabetta Catalano

Aprile a Milano offre un calendario denso di appuntamenti espositivi che uniscono grandi retrospettive e progetti site specific: la città si conferma palcoscenico per dialoghi tra passato e contemporaneo. In questo articolo troverai una selezione delle mostre più rilevanti, con indicazioni pratiche per orientarti tra i musei e le gallerie; l’obiettivo è segnalare percorsi che permettono di leggere insieme la storia dell’arte e le sue risonanze odierne.

La programmazione comprende un progetto diffuso che attraversa più sedi, personali fotografiche, approfondimenti su movimenti storici e installazioni all’aperto. Qui vengono evidenziati i punti forti di ogni esposizione e suggeriti consigli utili per la visita: orari, ambienti espositivi e le ragioni per cui vale la pena prenotare il biglietto. Troverai inoltre riferimenti ai curatori e alle istituzioni coinvolte, per comprendere il contesto culturale dietro ogni evento.

Metafisica/Metafisiche: un progetto diffuso

Al centro della stagione milanese c’è Metafisica/Metafisiche. Modernità e malinconia, curata da Vincenzo Trione e ospitata in più sedi cittadine. Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Milano, si svolge dal 28 gennaio al 21 giugno 2026 e coinvolge Palazzo Reale, il Museo del Novecento, la Grande Brera – Palazzo Citterio e le Gallerie d’Italia. Si tratta di un progetto diffuso che mette in relazione le opere dei maestri storici con gli eredi e i bilingue contemporanei, offrendo oltre 400 prestiti tra dipinti, sculture, fotografie, disegni e materiali d’archivio provenienti da più di 150 istituzioni.

Cosa vedere a Palazzo Reale e Museo del Novecento

A Palazzo Reale il percorso espone un ampio nucleo di lavori che documentano la nascita e le traiettorie della Metafisica, mentre il Museo del Novecento approfondisce il rapporto tra alcuni protagonisti del movimento e la città di Milano. Tra i nomi di riferimento compaiono Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Carlo Carrà, Filippo de Pisis e Giorgio Morandi; il dialogo si amplia fino a toccare riferimenti in architettura, fotografia, moda, cinema e musica, mostrando come la poetica metafisica abbia travalicato i confini disciplinari.

Gli altri capitoli: Gallerie d’Italia e Palazzo Citterio

Le Gallerie d’Italia dedicano spazi di confronto, ad esempio con omaggi fotografici a Morandi, mentre la Grande Brera a Palazzo Citterio ospita un intervento inedito di William Kentridge che rilegge le nature morte morandiane con videoinstallazioni e sculture in cartone. Questo confronto tra opere storiche e interpretazioni contemporanee è pensato come un percorso critico che mette in luce l’eredità formale e concettuale della Metafisica nel presente.

Altre esposizioni da non perdere

Oltre al grande progetto sulla Metafisica, la città propone diversi appuntamenti che meritano attenzione: una mostra sui Macchiaioli curata da Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca che ripensa il movimento con gli studi più recenti; Neve in mostra al MUDEC, con un programma di eventi e iniziative urbane che porta il tema della neve in dialogo con la città; e la personale fotografica Elisabetta Catalano. Cinema, Moda e Performance alla galleria Viasaterna, aperta fino al 19 aprile 2026, che raccoglie oltre cinquanta opere, molte delle quali stampe vintage.

Tracce e interventi site specific

Tra le proposte più intime e poetiche spicca il progetto Tracce Fuoriporta di Dall’Osso, composto da installazioni e sculture che invitano a una lettura sensoriale dello spazio e del vuoto. Altre realtà indipendenti e gallerie presentano personali come quella di Hao Wang allo Studio d’arte Cannaviello, installazioni site specific come la grande opera di Nuria Mora alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana (aperte dal 03/04/2026 al 18/04/2026), e collettive che esplorano il tema del vuoto e della memoria, offrendo percorsi alternativi all’interno della città.

Consigli pratici per la visita

Per godere al meglio delle esposizioni è utile informarsi sugli orari e prenotare anticipatamente: per esempio le sale collegate al progetto Metafisica osservano aperture regolari e orari definiti, con ingresso negli orari indicati dalle singole istituzioni; a Palazzo Reale gli spazi sono aperti da martedi a domenica ore 10 – 19:30, con chiusura alle 22:30 il giovedì e ultimo ingresso un’ora prima della chiusura (lunedì chiuso). I percorsi spesso includono materiali multimediali e audioguide; vale la pena programmare soste nei caffè dei musei o nelle librerie per approfondire le pubblicazioni, come il catalogo edito da Electa per il progetto Metafisica.

In sintesi, la scena espositiva milanese propone un bilancio tra grandi rassegne e progetti minuti, invitando il pubblico a confrontarsi con linguaggi differenti. Che tu stia cercando una mostra monumentale o un’intima installazione, il calendario offre suggerimenti per ogni interesse e per esplorare Milano come una città-museo, capace di mettere in relazione memoria, innovazione e visione.