Sette mostre a Milano da vedere: guida pratica e consigli utili

un itinerario ragionato nelle esposizioni più rilevanti a Milano e nella regione: dalla pittura storica alle esperienze immersive fino alle rassegne di creatività e agli omaggi sportivi

Milano e l’area metropolitana offrono un calendario espositivo ampio e diversificato, rivolto a cittadini e turisti. L’articolo presenta una selezione di sette appuntamenti significativi, pensati per orientare la scelta delle visite e facilitare la pianificazione degli spostamenti.

Ogni segnalazione indica il tema principale, il luogo e le date rilevanti, oltre a suggerimenti per approfondire l’esperienza espositiva.

Le proposte spaziano dall’arte storica alle mostre immersive, fino alle installazioni tecnologiche e agli eventi partecipativi, con informazioni pratiche per diverse preferenze di pubblico.

I Macchiaioli: rileggere un capitolo della pittura italiana

L’esposizione dedicata ai Macchiaioli propone una rilettura critica del movimento attraverso studi curatoriali recenti a firma di Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca. Il progetto si pone l’obiettivo di ricostruire le radici culturali dell’Italia moderna e di mettere a fuoco i nodi formativi del XIX secolo. Le opere sono presentate con testi e scelte espositive aggiornate per offrire una lettura organica di tecniche e temi.

Perché visitarla

La mostra chiarisce come i processi creativi dei Macchiaioli abbiano anticipato sviluppi della pittura contemporanea. Il percorso evidenzia innovazioni tecniche e sperimentazioni sul colore e sulla luce, collocate nel contesto storico dell’epoca. L’allestimento integra apparati critici e materiali d’archivio per sostenere il recupero critico del movimento e facilitare una comprensione approfondita del linguaggio pittorico.

Monet immersivo e le mostre esperienziali

A seguire, la rassegna Monet immersivo amplia il percorso espositivo con un format digitale che reinventa la fruizione delle opere. Il progetto è dedicato a Claude Monet, figura centrale dell’Impressionismo, e mira a ricreare le atmosfere dei dipinti attraverso proiezioni, scenografie e colonne sonore.

Cosa aspettarsi

Il percorso propone un’esperienza sensoriale in cui colore, luce e suono vengono orchestrati per restituire il processo pittorico. Le sale riproducono elementi iconici come le Ninfee e Impressione, levar del sole, con immagini animate e dettagli ingranditi per favorire l’osservazione.

L’allestimento si rivolge a un pubblico che preferisce modalità non tradizionali di fruizione, inclusi cittadini e visitatori interessati a forme di accesso più immersive all’arte. L’approccio è pensato per integrare contenuti didattici e materiali multimediali utili a inquadrare il contesto storico e tecnico dell’opera.

È atteso un dialogo tra il formato digitale e le rassegne più tradizionali già in corso, con sviluppi espositivi che valorizzano la lettura critica delle immagini e facilitano la comprensione del linguaggio pittorico.

Altre mostre e appuntamenti da segnare

Oltre alle rassegne principali, la scena milanese propone eventi tematici e personali che ampliano l’offerta culturale. Tra le iniziative in calendario si segnalano la mostra Neve in mostra al MUDEC, la retrospettiva fotografica di Elisabetta Catalano a Viasaterna e un omaggio a Paolo Rossi in diverse sedi comasche.

Neve in mostra al MUDEC

Curata da Sara Rizzo e Alessandro Oldani, la mostra pone la neve al centro di un percorso interdisciplinare. Accanto alle opere esposte è previsto un programma di iniziative dentro e fuori dal museo, comprensivo della pubblicazione del nuovo numero della rivista MU – MUdec United e di una campagna di poster art realizzata da studio FM per estendere la mostra nello spazio urbano.

Elisabetta Catalano e il ritratto del tempo

A seguire il nuovo numero della rivista MU e la campagna di poster art realizzata da studio FM, la galleria Viasaterna (via Leopardi 32) ospita la mostra fotografica Elisabetta Catalano. Cinema, Moda e Performance. L’esposizione è visitabile dal 16 febbraio al 19 aprile 2026. Con oltre cinquanta opere, in gran parte stampe vintage, la rassegna ricostruisce il percorso professionale di Catalano e il suo ruolo di testimone delle trasformazioni culturali del secondo Novecento. Le immagini documentano scene di set, ritratti di protagonisti del cinema e momenti di moda che hanno segnato l’immaginario collettivo.

A Como, Palazzo del Broletto e la chiesa di San Pietro in Atrio ospitano la mostra Paolo Rossi & The Football Legends, visitabile fino al 9 aprile 2026. L’itinerario espositivo ripercorre la carriera del calciatore, dai club locali alla Nazionale campione del mondo nel 1982. L’allestimento combina memorabilia, fotografie e testimonianze per offrire un racconto biografico e sportivo accessibile anche ai non specialisti.

Eventi paralleli: creatività e aperture speciali

Oltre alle esposizioni museali, Milano propone rassegne e fiere rivolte alla manualità e a un pubblico generalista. Tra queste spicca Abilmente Milano, salone dedicato al Do It Yourself, che si svolge al Superstudio Maxi dal 26 al 29 marzo 2026. L’appuntamento integra l’offerta culturale cittadina e attrae sia appassionati sia visitatori occasionali.

Abilmente: cosa offre la fiera

La manifestazione programma corsi e dimostrazioni su tecniche come scrapbooking, uncinetto, patchwork, gioielleria artigianale e cake design. L’area Via delle Idee è riservata ai piccoli artigiani e propone workshop pratici condotti da professionisti del settore. L’offerta consente di osservare processi creativi e partecipare a laboratori pensati anche per chi non ha esperienza pregressa.

Domenica al Museo alla Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera aderisce all’iniziativa #domenicalmuseo offrendo ingresso gratuito la prima domenica del mese, incluso il 1° marzo 2026. La fruizione avviene a Milano nella sede istituzionale del museo; è obbligatoria la prenotazione tramite brerabooking.org,

La proposta espositiva comprende mostre storiche, rassegne fotografiche, omaggi sportivi e fiere dedicate alla creatività. Sono previste anche esperienze immersive e laboratori rivolti a visitatori senza esperienza pregressa, in continuità con le iniziative già segnalate precedentemente. Il calendario aggiornato degli eventi e delle aperture speciali è pubblicato sul sito ufficiale della Pinacoteca.