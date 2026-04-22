Campeggio urbano a Milano: The Glitch Camp 2026 per studenti di design

Un campeggio urbano gratuito a Milano che unisce ospitalità, upcycling e rigenerazione urbana per rendere la Design Week davvero accessibile

La Milano della Design Week non è solo esposizioni e eventi esclusivi: è anche spazio di sperimentazione e condivisione. Nasce con questo spirito The Glitch Camp 2026, il campeggio urbano gratuito ideato da IED e dalla Fondazione Francesco Morelli per offrire un punto d’ingresso concreto alla manifestazione.

Ospitato nell’area dell’Ex Macello di Porta Vittoria, il progetto accoglie circa 300 studenti provenienti da più di 30 paesi, creando una comunità temporanea che vive, lavora e scambia competenze nel cuore della città.

Una comunità temporanea al servizio della formazione

Il carattere collettivo del campeggio va oltre la semplice ospitalità: The Glitch Camp è pensato come un laboratorio sociale in cui il design diventa strumento di crescita e opportunità. Grazie al contributo di Fondazione Cariplo e alla collaborazione con Near Sgr, l’iniziativa si inserisce nel grande progetto di rigenerazione urbana ARIA, che trasformerà l’area dell’Ex Macello nel futuro campus internazionale di IED. L’obiettivo è creare interazione virtuosa tra studenti, comunità residente, commercianti e amministrazioni locali, favorendo un impatto sociale positivo e sostenibile.

Alloggi, dotazioni e partner tecnici

Il campeggio è equipaggiato con tende fornite da Ferrino, brand storico dell’outdoor, e arredato con soluzioni pensate da IKEA per rendere gli spazi funzionali e accoglienti. Ogni tenda è integrata con un set di prodotti per il comfort quotidiano, mentre le aree comuni sono studiate per favorire scambi e convivialità. La capacità ricettiva è di circa 300 persone e la produzione è curata da Piano B, che coordina logistica, allestimenti e funzionamento delle attività durante tutta la settimana.

Programma di workshop e attività pratiche

Il calendario del camp mescola formazione pratica e momenti di comunità: tra gli appuntamenti pubblicizzati spiccano laboratori di upcycling e interventi sul tema della moda circolare. Giovedì 23 aprile 2026 dalle 11:00 alle 13:00 UNIQLO con lo studio Masachucka guida un workshop sulla trasformazione di capi riciclati arricchiti da patch Sashiko fatti a mano. Sabato 25 aprile 2026 è invece dedicato a Re Life, il workshop di Ferrino che reinterpreta materiali outdoor fuori produzione: due sessioni (10:00-13:00 e 15:00-18:00) per imparare il processo che va dal concept al cartamodello fino al taglio dei tessuti recuperati.

Partecipazione e momenti di incontro

Le attività sono a numero chiuso e richiedono prenotazione via email a p.r@ied.it. Ogni mattina i partecipanti iniziano la giornata insieme con una colazione offerta da Pane Morato, mentre nel corso della settimana sono previste tre social dinner firmate IKEA (con serate il 21 e il 23 aprile che necessitano RSVP). Oltre ai laboratori, il programma favorisce l’incontro con designer e professionisti per stimolare nuove connessioni e opportunità lavorative tra i giovani creativi presenti.

Impatto urbano e culturale dell’iniziativa

Collocato in uno spazio post-industriale in trasformazione, The Glitch Camp mette al centro il concetto di rigenerazione come processo partecipato. La presenza degli studenti e delle attività durante la Design Week crea una contaminazione positiva tra il tessuto urbano esistente e le pratiche progettuali emergenti, contribuendo a rendere la manifestazione meno esclusiva e più inclusiva. Progetti come questo mostrano come il design possa essere un attivatore di pratiche responsabili, etiche e sostenibili, con ricadute concrete sul territorio e sulla comunità.

Conclusione e informazioni pratiche

The Glitch Camp si conferma una proposta che combina accoglienza, didattica e impegno sociale per rendere la Design Week accessibile a un pubblico internazionale di giovani progettisti. Per partecipare ai workshop o prenotare alle serate è possibile scrivere a p.r@ied.it. L’iniziativa resta un esempio di come collaborazione tra fondazioni, istituti formativi e partner commerciali possa tradursi in un’esperienza concreta, trasformando la città in un grande spazio di relazione e apprendimento.