Milano Art Week 2026: settimana di arte contemporanea diffusa in città

Dal 13 al 19 aprile Milano diventa palcoscenico della arte contemporanea con un programma diffuso che unisce grandi esposizioni, installazioni pubbliche e progetti site-specific

Dal 13 al 19 aprile Milano ospita la decima edizione della Milano Art Week, un appuntamento che concentra energie, mostre e progetti di arte contemporanea su scala urbana. Coordinata dall’associazione Arte Totale ETS — che riunisce ArtsFor_, Artshell e MAC Milano Art Community — e sostenuta dal main sponsor Banca Generali, la manifestazione propone oltre 490 eventi organizzati da più di 260 realtà.

L’iniziativa va oltre la semplice programmazione espositiva: invita il pubblico a ripensare i luoghi della città, creando percorsi che intrecciano istituzioni storiche, parchi pubblici, biblioteche e spazi indipendenti.

Questa edizione si caratterizza per la sua dimensione partecipata e per il dialogo tra grandi nomi internazionali e realtà emergenti locali. In concomitanza con la fiera miart, la Milano Art Week accentua la vocazione della città come hub europeo per la creatività e la ricerca artistica. Il programma include inaugurazioni, installazioni site-specific, performance dal vivo e iniziative progettuali pensate per sostare all’interno di percorsi cittadini: un vero e proprio museo diffuso che non si limita alle sale espositive tradizionali ma investe lo spazio urbano in modo capillare.

Un calendario capillare che attraversa la città

Il cuore della manifestazione è la varietà: mostre nei musei, esposizioni in gallerie private, interventi in spazi non convenzionali e azioni performative che animano strade e piazze. Molte istituzioni cittadine aprono finestre nuove sul contemporaneo, mentre le gallerie e gli spazi indipendenti propongono percorsi di scoperta per i visitatori più curiosi. L’insieme dà forma a un progetto culturale collettivo che mette in relazione la programmazione istituzionale con le iniziative autonome, sottolineando come la ricerca artistica possa incidere sulla vita quotidiana degli spazi urbani e stimolare nuovi pubblici.

Ghost Track e gli interventi nei musei civici

Tra i progetti speciali spicca Ghost Track, nato dalla collaborazione tra i Musei Civici del Comune di Milano e MAC Milano Art Community. Questa iniziativa inserisce opere contemporanee all’interno di percorsi museali storici non dedicati al contemporaneo, generando contrasti e nuovi punti di lettura accanto alle collezioni permanenti. L’operazione porta nomi noti e giovani artisti in luoghi come il Castello Sforzesco, il Museo di Storia Naturale e la Biblioteca Sormani, creando accostamenti inediti che invitano a riscoprire collezioni e spazi con uno sguardo differente. Il progetto sottolinea l’idea di contrappunto visivo tra passato e presente.

Mostre principali, performance e grandi nomi

Il programma include appuntamenti di richiamo internazionale: dalle grandi monografiche alle installazioni site-specific, fino alle giornate dedicate alla performance. Al PAC trova spazio la mostra di Marco Fusinato, accompagnata da un’intervento performativo che ne potenzia l’impatto; Anselm Kiefer continua a essere protagonista con un ciclo di appuntamenti legati alla sua mostra; al Pirelli HangarBicocca la retrospettiva su Rirkrit Tiravanija convive con la prima grande mostra istituzionale di Benni Bosetto, che dedica una giornata intera alle azioni performative. Queste proposte ribadiscono l’equilibrio tra linguaggi consolidati e pratiche sperimentali.

ArtLine e l’espansione dell’arte nello spazio pubblico

Tra le inaugurazioni di rilievo figura il completamento di ArtLine, il parco d’arte contemporanea a CityLife che raccoglie venti opere site-specific realizzate da artisti internazionali e under 40. Tra le nuove installazioni si segnala Octospider di Jeremy Deller, pensata per dialogare con il paesaggio urbano e diventare un punto di riferimento visivo per la città. Il progetto si configura come un museo a cielo aperto che ridefinisce il rapporto tra scultura pubblica e fruizione cittadina, offrendo nuove mappe di lettura del territorio e modi diversi di incontrare l’arte nella quotidianità.

Reti, sinergie e impatto culturale sulla comunità

La Milano Art Week non è solo un calendario: è il prodotto di una rete complessa che coinvolge amministrazioni, fondazioni, musei, gallerie e spazi indipendenti. Partnership internazionali e progetti editoriali si affiancano agli interventi sul territorio per amplificare il dialogo tra ricerca e pubblico. Eventi serali come l’Art Night allargano l’accesso alle mostre, mentre collaborazioni con festival e piattaforme internazionali rafforzano la posizione di Milano nella scena culturale europea. In questa cornice, la manifestazione agisce da catalizzatore per pratiche interdisciplinari, favorendo contaminazioni tra arte, design e scienza e alimentando una riflessione condivisa su come vivere gli spazi urbani.